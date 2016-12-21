09.02.2017 18:02



Апеляційний суд підтримав позицію юристів Jurimex та підтвердив незаконність податкового повідомлення-рішення ДФС на суму понад 1 млн гривень.

На думку органів контролю, позивач — провідний науково-дослідний інститут здійснював нереальні господарські операції з контрагентом, що потягло за собою прийняття відповідного податкового повідомлення-рішення. Натомість було залишено в силі рішення суду першої інстанції, отже, підтверджено незаконність ППР.

Інтереси клієнта представляли керівник практики податкового права Jurimex Віта Форсюк та юрист Костянтин Чарторийський.

Закон і Бізнес