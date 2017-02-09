09.02.2017 11:25



Всеволод Розумовський, для «Резонансу»

Про Леоніда Ємця раніше вже писали щодо кола його друзів, про білі плями в його трудовій біографії та написанні дисертації. Чи буде враховано цю інформацію НАБУ, НАЗК, ВККС та ВРП – побачимо.

Що не так із Деклараціями Ємця?

В 2011 році екс-дружина Карина Ємець (Щукіна) отримала прибутку на суму 6 502 666,46 грн. (або 812 тис. доларів), левова частка яких – від продажу загадкового нерухомого майна. Ємець заробив лише 390,56 грн. (або 48,8 доларів), хоча на рахунку в банку знаходиться 98 392,00 грн. (або 12 299,00 доларів). У декларації за 2011 рік автомобіль є лише у дружини – BMW Х5 (2007 р. в.)…хоча, чомусь не відображено BMW Х6, на якому, як нам відомо, їздить Ємець.

В 2012 році із офіційним доходом у Ємця трішки стає краще, і отримує 93 995,28 грн. (або 11 749,41 доларів). Водночас, у Леоніда Ємця додатково з’являється на його особистому рахунку в банку сума, що більша ніж була в 2011 року на 409 967,10 грн. (або 51 245,88 доларів). Звідки взялись ці кошти в 2012 році –а особливо, якщо врахувати слова екс-дружини Карини Ємець (Щукіна), що всі отримані нею кошти в 2011 році пішли на погашення кредитів, що набрався….Леонід Ємець!

Виходить, в 2012 році у Ємця офіційно задекларований дохід (93 995,28 грн.), який в 4,5 рази перевищував його офіційно задекларовані витрати (429 967,10 грн.). Виникає питання звідки в 2012 році у Ємця додаткові кошти в розмірі понад 50 тис. доларів, та як він їх зміг зберегти при таких пристрастях до коштовної гри в гольф, гулянні по клаб-хаузам та алкоголю (за словами його екс-дружини).

Крім того, в 2012 році Ємець бере участь в виборах народних депутатів. За словами самого Ємця Леоніда під час виборів 2012 року він витратив до 200 тис. грн. (або 25 000 доларів).

І тут відразу питання – чому в декларації за 2012 рік не були відображені кошти, які йому надали для компанії, і відповідно є його доходом? Сподіваємось, що на порушені питання за 2012 рік знайдуть відповіді уповноважені органи, які мали б з’ясувати «доброчесність» кандидата на посаду судді ВС.

В 2013 році дохід Ємця відображений в розмірі 341 780,30 грн. (або 42 тис. доларів), із яких 102 962,18 грн. дивіденди. Але що дивує…народний обранець в 2013 році не має жодного квадратного метру житла в Києві (ні в оренді, ні у власності). Де ж він проживав?

А тепер логічне запитання, звідки у Ємця Леоніда знову з’явились додаткові 50 тис доларів, які він в 2013 році надав в борг Грязнову Сергію Борисовичу? Адже в 2013 році не було задекларовано Леонідом отримання будь-яких додаткових 50 тис доларів.

Можливо відповідь криється в тому, що з 2012 року він був обраний народним депутатом? Найпростішим заробітком парламентаріїв вважаються депутатські запити – за озвучення певної проблеми в офіційному депутатському листі можна отримати в середньому від 2 до 10 тисяч доларів»).

В 2014 році Ємець отримує дохід в розмірі 234 216,00 грн. (або 14,6 тис. доларів). В 2015 році суму – 190 985,00 грн. (або 7,6 тис. доларів), із яких 80 559,00 грн. (або понад 3,2 тис. доларів) була отримана як компенсація за проїзд, оренду житла або винайм готельного номера. При цьому, в 2015 році Ємець декларує додатково готівку - в кишені у нього сума в розмірі 30 тис. доларів (18 900 доларів та 280 000 грн.)!

Давайте поміркуємо – загальний офіційно задекларований сукупний дохід Ємця Леоніда за 2011-2015 роки становить 861 367,14 грн. (або, близько 76 тис. доларів, із розрахунку офіційних курсів НБУ на час отримання коштів), а офіційні витрати (внеси на банківські рахунки, готівкові кошти) становлять – 1 588 967,10 грн. (або близько 130 тис. доларів, із розрахунку офіційних курсів НБУ на час отримання коштів).

Отже за 2011-2015 роки різниця між офіційними витратами та доходами становила суму в розмірі 54 тис. доларів (не на користь прибутків). Тож, де взялись додаткові кошти – запитання залишається відкритим.

Але найцікавіше в майні народного депутата розпочинається після одруження із новою дружиною.

Що не так із майном нової дружини Ємця?

Народний депутат, відповідно до відкритих джерел, двічі одружений – перший раз на Ємець (Щукіна) Катерині, другий раз – на Траторіній Світлані, яка працює на ТОВ «Голдберрі» («Еспресо ТВ»), пише вірші та знаходиться в спілці письменників Тараторіна Світлана, не новий персонаж в житті Ємця. В 2012 році вона була помічником народного депутата Ємця Леоніда за строковим трудовим договором на постійній основі. Мабуть, саме їхня близькість відіграла головну роль в тому, чому Світлана Тараторіна, будучи «незалежним» журналістом так негативно писала про конкурентів Ємця на мажоритарних виборах 2014 року по 221 виборчому округу, і хвалила свого майбутнього чоловіка.

У роки їхнього подружнього життя (2014-2015 роки) Ємець (Тараторіна) Світлана Володимирівна декларує прибуток в розмірі 32 053 грн. (або близько 2,5 тис. доларів)!

Однак подружжю Ємців вистачає коштів, аби придбати в грудні 2014 року:

земельні ділянки (загальною площею 0,195 га) за 2 505 213,00 грн. (або суму понад 154 тис. доларів);

садовий (дачний) будинок (112,70 кв. м.) в елітному районі Київщини – «Велика Дамба» (с. Козин, Обухівського району, Київської області), за суму в розмірі…..2 597 800 грн. (або 159 тис. доларів)!

А в 2015 році у пані Ємець (Тараторіної) Світлани додатково з’являються грошові кошти в розмірі понад 24 тис. доларів (готівки та на особистих рахунках), та ще один будинок площею 171,20 кв. м. на тій же «Великій Дамбі» (варто відразу сказати, що питання появи нового будинку є настільки цікавим, що ми ще повернемось до нього окремо),!

В районі «Великої Дамби», яку так полюбляють олігархи (Костянтин Жеваго, брати Буряки), успішні бізнесмени (Олександр Константиновський) та політики (Микола Рудьковський, Тимошенко Юлія, Порошенко Петро, Насалик Ігор, Олег Ляшко та багато інших) у сімейства «доброчесних Ємців» з’являються дві земельні ділянки та два будинки (загальною площею майже 284 км. м.)!!!

За даними будь-якого сайту, ще в 2010 році ціни на земельні ділянки сягали до 100 тис. доларів за 1 сотку, а будинки – від 1,5 млн. доларі. За даними ріелторських компаній, навіть сьогодні, при шаленому зниженні цін на житло і земельні ділянки, будинки на вулиці Старокиївська в с. Козин Обухівського району стартують в ціні від 0,5 млн. доларів, а вартість земельної ділянки – розпочинається від 15 тис. доларів за 1 сотку!

Тож, дуже цікаво було б дізнатись у родини Ємців, як вони змогли придбати будинок та землю на «Великій Дамбі» лише за 300 тис. доларів.

Окрім всього, в 2013 році дружина придбала і елітну автівку Toyota Sequoia 2008 року випуску, ціна на яку в 2013 році сягала понад 60 тис. доларів (або 486 600 грн.).

І взагалі, як при абсолютно скромній заробітній платі журналіста, в 2013 році купується елітне авто, в 2014 році купується земля і нерухомість, а в 2015 році збирається готівка, вкладаються кошти в банк на рахунок і з’являється ще один будинок?!

Варто поцікавитись у журналістки каналу «Есперсо ТВ» звідки у неї такі шалені кошти? Адже, якщо враховувати лише офіційно задекларовані витрати дружини Ємця, то виникає запитання, невже журналістика стала такою прибутковою, що вона змога отримала прибуток за час своєї короткої кар’єри суму понад 400 тис. доларів?

Можливо Ємець (Тараторіна) Світлана Володимирівна заробила статки при обслуговуванні скандального політика Дмитра Андрієвського?

А можливо гроші Ємець (Тараторіній) Світлані Володимирівні надав її тато – Тараторін Володимир Никандрович, екс-віце-мер м. Кременчука, екс-глава Роздольненської районної державної адміністрації, а на даний час Голова Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Цікава деталь – татка Ємець (Тараторіної) Світлани Володимирівни приписують до команди екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова.

До речі, ми пам’ятаємо, що саме в період коли батько Ємець (Тараторіної) Світлани був головою Роздольненської районної державної адміністрації АР Крим, вона отримала у власність в с. Славне АР Крим, прямо біля узбережжя Чорного моря, земельну ділянку площею 1,41 га! Якщо взяти офіційні джерела, то бачимо, що ціна на земельну ділянку біля моря в Роздольненському районі АР Крим в 2008 році сягала до 8 тис. доларів за 1 сотку! Тож не складно обрахувати, що загальна вартість подарунку від тата доці розміром 1,41 га коштував близько 1 280 000 доларів!!! Ось такий собі подарунок від тата-можновладця!

Варто вказати, що як і з попередньою дружиною, Ємець Леонід знову має проблеми із декларуванням майна дружини. На цей раз, його підвело не фіксування часток в компаніях товариств. Виявилось, що особа із прізвищем Тараторіна Світлана Володимирівна має частку в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська будівельна та інвестиційна асоціація «Укрбудінвест» (код 38282717), а особа Ємець Світлана Володимирівна в Приватному підприємстві «Земельні перспективи» (код 37953709). Цікавим є і те що, в Декларації за 2015 рік у народного депутата з’являється і нежитлове приміщення (підвал) площею 82,2 кв.м., яке було отримане в користування Леонідом ще в вересні 2013 році. Однак, чомусь в жодній із декларацій за 2013-2014 роки ця нежитлова площа не була задекларована.

Як бачимо, запитань до родини Ємців набагато більше, аніж відповідей. Походження їх майна, і їх статків – білі плями в біографії цієї родини.

Резонанс