09.02.2017 12:18



На засіданнях ВККС, за результатами спеціальної перевірки, до кваліфікаційного оцінювання допущено 202 кандидатів, відмовлено – 1, відкладено розгляд питання стосовно 63 кандидатів і стосовно 1 кандидата питання залишено без розгляду.

Як повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів, такі рішення були прийняті на засіданні Комісії 8 лютого, передає «Закон і Бізнес».

До участі у кваліфікаційному оцінюванні Комісією допущені такі кандидати:

Бандура Іван Степанович;

Белах Андрій Володимирович;

Блащук Тетяна Володимирівна;

Борщов Ігор Олексійович;

Братасюк Віктор Миколайович;

Буришин Віталій Васильович;

Гетманцев Данило Олександрович;

Гімон Микола Михайлович;

Голосій Ростислав Анатолійович;

Грищенко Денис Сергійович;

Гумен Володимир Миколайович;

Джуга Сергій Дийнешович;

Івашків Василь Михайлович;

Кириченко Галина Володимирівна;

Кисельов Вадим Костянтинович;

Клепка Людмила Іванівна;

Кравцова Тетяна Миколаївна;

Курило Олександр Миколайович;

Кучеренко Володимир Григорович;

Лесик В'ячеслав Олександрович;

Леута Володимир Вікторович;

Литвиненко Олена Леонідівна;

Макаровець Алла Миколаївна;

Овдієнко Володимир Володимирович;

Огороднік Костянтин Михайлович;

Плюшко Ігор Анатолійович;

Погребняк Володимир Яковлевич;

Романець Лоліта Анатоліївна;

Сгара Елла Валеріївна;

Сіліч Іван Іванович;

Стороженко Сергій Олександрович;

Тесленко Тетяна Вікторівна;

Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович;

Шибко Людмила Володимирівна;

Широян Тетяна Анатоліївна;

Батрин Олеся Василівна;

Берднік Інна Станіславівна;

Венедіктова Ірина Валентинівна;

Гапонов Андрій В`ячеславович;

Гарський Олександр Вячеславович;

Горох Олексій Петрович;

Євдокімова Олена Павлівна;

Каралюс Володимир Маріянович;

Киця Світлана Іларіонівна;

Красвітна Тетяна Петрівна;

Кривенда Олег Вікторович;

Матієк Тетяна Василівна;

Морозов Сергій Миколайович;

Наставний Вячеслав Володимирович;

Попов Віталій Федорович;

Процик Марія Василівна;

Романюк Людмила Федорівна;

Сенько Микола Федорович;

Сержанюк Анатолій Семенович;

Сільченко Сергій Олександрович;

Стрижевська Анжела Анатоліївна;

Тищенко Алла Іванівна;

Школяров Віктор Федорович;

Щербатюк Валентина Анатоліївна;

Юхименко Олександр Васильович;

Азевич Володимир Броніславович;

Барицька Тетяна Луківна;

Бондарчук Олег Володимирович;

Бучинська Галина Богданівна;

Вінгаль Валентина Миколаївна;

Вовк Павло Вячеславович;

Волкова Олена Іванівна;

Демидова Алла Маркіянівна;

Земко Алла Михайлівна;

Кишакевич Лев Юрійович;

Кізлова Олена Сергіївна;

Клюба Василь Васильович;

Коваленко Наталя Миколаївна;

Копаничук Світлана Григорівна;

Кородюк Іван Шагінович;

Короткевич Микола Євгенович;

Куровський Сергій Вікторович;

Матвіїв Ростислав Ігорович;

Никифоров Андрій Сергійович;

Нікушин Віктор Петрович;

Остапук Віктор Іванович;

Охрімчук Людмила Іванівна;

Перестюк Наталія Миколаївна;

Подкопаєв Сергій Васильович;

Рибачук Андрій Іванович;

Руденко Олександр Іванович;

Ханова Раїса Федорівна;

Чекменьов Геннадій Анатолійович;

Білецька Людмила Миколаївна;

Бондар Володимир Борисович;

Акулова Ніна Володимирівна;

Антонюк Наталія Олегівна;

Бабкова Тетяна Вікторівна;

Баранець Олександр Миколайович;

Березень Юрій Валентинович;

Богачук Ярослав Олександрович;

Брегей Роман Іванович;

Британчук Володимир Васильович;

Гапончук Віктор Васильович;

Гумега Оксана Валеріївна;

Демянчук Юрій Григорович;

Журавель Валентина Іванівна;

Коротких Андрій Юрійович;

Корсак Віталій Антонович;

Лелюх Людмила Петрівна;

Леміш Микола Олексійович;

Мацедонська Вікторія Едуардівна;

Медведик Лев Орестович;

Мельник Андрій Іванович;

Мокрецький Віктор Іванович;

Орлянська Валентина Іванівна;

Павлов Сергій Сергійович;

Поливач Любов Дмитрівна;

Пузиревський Євген Борисович;

Руденко Володимир Борисович;

Сахно Роман Іванович;

Сидорович Руслан Михайлович;

Сірош Микола Васильович;

Слинько Сергій Станіславович;

Федотов Ігор В'ячеславович;

Філевський Ростислав Миколайович;

Шевчук Наталія Григорівна;

Шунько Григорій Олексійович;

Юхно Кирило Олександрович;

Ярмак Олена Миколаївна;

Яроцький Віталій Леонідович;

Білоус Володимир Володимирович;

Вронська Ганна Олександрівна;

Данилова Мальвіна Володимирівна;

Демяносов Олександр Власович;

Єленіна Жанна Миколаївна;

Жданова Валентина Сергіївна;

Коновалова Вікторія Анатоліївна;

Костенко Владислав Геннадійович;

Мазур Лідія Михайлівна;

Михайлюк Сергій Іванович;

Мойсюк Микола Іванович;

Мостова Галина Іванівна;

Овсієнко Андрій Анатолійович;

Пільков Костянтин Миколайович;

Погрібний Сергій Олексійович;

Смокович Михайло Іванович;

Уркевич Віталій Юрійович;

Фаловська Ірина Миколаївна;

Федюк Лілія Василівна;

Фінагеєв Валерій Олександрович;

Червинська Марина Євгенівна;

Шаповал Владислав Володимирович;

Шевчук Світлана Ростиславівна;

Шишов Олег Олексійович;

Алєйніков Володимир Олександрович;

Антоняк Тарас Михайлович;

Багрова Анжеліка Геннадіївна;

Бащенко Сергій Михайлович;

Бившева Людмила Іванівна;

Бойчук Ігор Васильович;

Бринцев Олексій Васильович;

Буханевич Олександр Миколайович;

Бущенко Аркадій Петрович;

Васильченко Віталій Васильович;

Волошин Сергій Олександрович;

Гудим Любомир Ярославович;

Дужич Сергій Порфирійович;

Євстафієв Олександр Костянтинович;

Іванський Андрій Йосипович;

Іщенко Валерій Миколайович;

Каблак Петро Іванович;

Карпук Алла Костянтинівна;

Коломис Вікторія Вікторівна;

Конюшко Костянтин Володимирович;

Кравець Олександр Олександрович;

Крижановський Валентин Якович;

Лесько Алла Олексіївна;

Літвінова Ірина Феофанівна;

Любчич Любов Василівна;

Маловічко Світлана Володимирівна;

Мамонова Олена Євгеніївна;

Марчук Олександр Петрович;

Олексієнко Микола Миколайович;

Попов Григорій Георгійович;

Пошва Богдан Миколайович;

Решетов Вадим Валентинович;

Рибченко Анатолій Олексійович;

Сингаївський Олександр Павлович;

Сокалюк Всеволод Петрович;

Суржок Анатолій Васильович;

Черняк Юлія Валеріївна;

Чумак Юрій Якович;

Шарапа Василь Миколайович;

Шарапова Олена Леонідівна;

Шевчук Галина Михайлівна;

Шипуліна Тетяна Михайлівна;

Шкіндер Павло Анатолійович;

Штелик Світлана Павлівна;

Штульман Ігор Володимирович;

Мороз Микола Володимирович;

Коваленко Володимир Миколайович;

Коробенко Геннадій Петрович;

Поліщук Володимир Юзефович.

Комісією допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання та зупинено його проведення до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження стосовно:

Ємельянова Артура Станіславовича;

Ковтуненка Віталія Володимировича;

Гетьманенко Алли Іванівни.

Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання Станіславському Валерію Петровичу.

Комісія залишила без розгляду питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання Антонюка Олександра Андрійовича.

Відкладено розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання стосовно таких кандидатів:

Білоконь Олени Валеріївни;

Кібенко Олени Рувімівни;

Корнілової Людмили Іванівни;

Яровенко Наталії Олегівни;

Аліменка Володимира Олександровича;

Гончарова Валентина Вікторовича;

Дмитриченко Олени Олександрівни;

Дрішлюка Володимира Ігоровича;

Кричуна Юрія Анатолійовича;

Головка Олексія Ігоровича;

Мартиновського Олександра Валерійовича;

Попревича Віктора Михайловича;

Чумака Сергія Юрійовича;

Бакалінської Ольги Олегівни;

Берназюка Яна Олександровича;

Биби Юрія Володимировича;

Бонюка Олексія Петровича;

Бородовського Станіслава Олександровича;

Городиського Сергія Степановича;

Гуйвана Петра Дмитровича;

Жука Андрія Володимировича;

Ігнатенка Володимира Васильовича;

Калужної Оксани Михайлівни;

Коваленко Наталії Володимирівни;

Козловської Людмили Володимирівни;

Колотила Онуфрія Олександровича;

Кузнєцова Віктора Олексійовича;

Лащука Єфрема Вікторовича;

Леона Олександра Івановича;

Марчук Наталії Олегівни;

Мельника Юрія Віталійовича;

Нестеренка Сергія Григоровича;

Поклітар Ганни Олександрівни;

Поповської Тетяни Володимирівни;

Потильчака Олександра Івановича;

Рогач Лариси Іванівни;

Свіягіної Ірини Миколаївни;

Сінгур Валентини Олександрівни;

Сліпченка Володимира Івановича;

Сотнікова Сергія Вікторовича;

Ткаченка Бориса Олександровича;

Усенко Євгенії Андріївни;

Березовського Андрія Андрійовича;

Волошка Сергія Григоровича;

Затолочного Віталія Семеновича;

Кобзія Бориса Івановича;

Колодійчука Віктора Миколайовича;

Куценка Олександра Володимировича;

Лозового Сергія Вікторовича;

Маринича В'ячеслава Карповича;

Мартєва Сергія Юрійовича;

Селіванова Максима Володимировича;

Сухового Валерія Григоровича;

Шевченка Володимира Альбертовича;

Юрченко Валентини Петрівни;

Яновської Олександри Григорівни;

Книша Сергія Володимировича;

Кононової Ольги Валеріївни;

Корнєєвої Інесси Вікторівни;

Корнілової Жанни Олександрівни;

Лобойка Леоніда Миколайовича;

Пацурії Ніно Бондовни;

Рожнової Вікторії Василівни.

Закон і Бізнес