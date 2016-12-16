09.02.2017 17:15



ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Попри динамічне надходження справ та високе навантаження, рівень організації роботи Апеляційного суду м.Києва залишається незмінно високим за своїми кількісними та якісними показниками. Це твердження стало лейтмотивом доповідей під час зборів суддів АСК.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі АСК, очільник установи Ярослав Головачов, звітуючи про свою діяльність у 2016 році, акцентував увагу колег на пріоритетних питаннях діяльності суду. Крім того, він доповів про успішне завершення перевірки щодо суддів АСК відповідно до закону «Про очищення влади» та первинного кваліфікаційного оцінювання, а також про вдосконалення роботи апарату суду, матеріально-технічне забезпечення та розвиток міжнародного співробітництва суду.

Голова АСК торкнувся також питання забезпечення комфортних умов перебування відвідувачів у суді. «Ми маємо пам’ятати, що в діяльності суду немає зайвих або неважливих речей. Суд, насамперед, існує для людей. Крім того, варто пам’ятати, що існує прямий зв’язок між рівнем задоволеності громадян умовами перебування у суді та оцінкою, яку вони дають незалежності, неупередженості та справедливості судового розгляду», — підкреслив Я. Головачов.

Були заслухані також детальні звіти заступників голови АСК Віктора Глиняного та Ганни Крижанівської, а також інформацію, надану секретарями судових палат з розгляду кримінальних та цивільних справ Степаном Гладієм та Григорієм Усиком. А керівник апарату Олег Радченко доповів про організаційне забезпечення роботи суду у 2016 році.

Доповідачі ґрунтовно розкрили організаційні питання діяльності судових палат, навели конкретні статистичні дані їх роботи, звертаючи, у першу чергу, увагу на питання опрацювання запитів та звернень, що надходили на розгляд суду, строків розгляду справ та здачі їх до канцелярії, надання методичної допомоги районним судам столиці, вчасності направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень тощо.

Не обійшлося зібрання і без приємних моментів. Розглядаючи питання про ініціювання подання про присвоєння судді АСК у відставці Любові Котулі почесного звання «Заслужений юрист України», Я.Головачов зауважив: «Глибоко переконаний у тому, що ми з вами не повинні забувати тих суддів, які працювали в суді, та їх особистий внесок у здійснення правосуддя. За час своєї професійної діяльності Любов Григорівна зарекомендувала себе як кваліфікований юрист, досвідчена, працьовита та принципова суддя. Тому, враховуючи її досвід практичної роботи, сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, бездоганне служіння українському народові, я впевнений: ні у кого не виникне сумнівів, що її праця повинна бути гідно оцінена».

Судді одноголосно проголосували за це подання.

Крім того, судді АСК визначились із делегатами на позачерговий XIV з’їзд суддів. Представляти інтереси столичного апеляційного суду на форумі будуть: Микола Худик, Тетяна Невідома, Степан Гладій та Наталія Поліщук.

Під час зборів розглядалися й питання внутрішньої діяльності суду: визначення спеціалізації суддів, затвердження кількісних та персональних складів постійно діючих колегій, списків суддів-кураторів, закріплених за районними судами столиці тощо. Також учасники заходу дійшли колективної згоди у питанні щодо внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу Апеляційного суду міста Києва.