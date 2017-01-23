09.02.2017 10:55



Робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради доброчесності з проведення конкурсу до Верховного Суду безумовно важлива, однак остаточне рішення прийматиме Президент за поданням Вищої ради правосуддя.

На цьому наголосила секретар першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Алла Лесько під час круглого столу на тему «Конкурс у Верховний Суд – перші виклики та шляхи їхнього вирішення», передає «Закон і Бізнес».

Вона зазначила, що на етапі проведення конкурсу до Верховного Суду, Вища рада правосуддя жодним чином не впливає на цю процедуру, однак членам ВРП дуже корисно почути проблемні питання, спірні моменти для того, щоб у майбутньому уникнути непорозумінь, помилок чи негативних реакцій на рішення ВРП щодо внесення подання про призначення таких суддів.

«Ми з великою довірою ставимось до ВККСУ, яку на сьогодні визначено як орган, що проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Вища рада правосуддя жодним чином не може впливати на результати цього конкурсу», – сказала А. Лесько.

Член ВРП нагадала, що Вища рада правосуддя буде вносити Президентові подання про призначення суддів на посади. ВРП може ухвалити рішення про відмову у поданні тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку. А саме, якщо такі відомості не були предметом розгляду ВККС під час кваліфікаційного оцінювання кандидата.

«Я з великою повагою ставлюсь до роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і до участі Громадської ради доброчесності у процесі відбору, а тому сподіваюсь, що підстав для відмов не буде, – зазначила Алла Лесько. – Маю впевненість, що конкурс проходить так, як це передбачено законом, і у Вищої ради правосуддя не буде підстав ставити під сумнів його результати в силу якісної роботи тих інституцій, які задіяні на етапі проходження конкурсу».

Закон і Бізнес