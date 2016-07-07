09.02.2017 10:23



Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення на посаду голови Національної поліції Князєва Сергія Миколайовича.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає «Закон і Бізнес».

Відповідну кандидатуру за пропозицією міністра внутрішніх справ вніс Прем'єр-міністр на розгляд Уряду на засіданні у середу.

Володимир Гройсман зауважив, що відбувся консультативний конкурс щодо відбору кандидатів на посаду голови Національної поліції України. Відповідно до закону, міністр внутрішніх справ вносить пропозиції Прем'єр-міністру, а Прем'єр-міністр вносить подання на кандидатуру керівника Національної поліції України.

У 2016 році Уряд прийняв рішення про збільшення фінансування працівників служб карного розшуку, нагадав він.

Володимир Гройсман зауважив, що за результатами першого кварталу буде проведено спільну колегію у Міністерстві внутрішніх справ щодо результатів діяльності у 2016 році і першого кварталу у 2017 році.

Закон і Бізнес