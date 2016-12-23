09.02.2017 09:48



Міністр юстиції Павло Петренко похвалився, що у нього у відомстві за тиждень розробили «якісний Порядок перевірки е-декларацій», який НАЗК «не могло довести до ладу майже півроку». Він закликав НАЗК, прийняти документ у його редакції вже сьогодні.

Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив під час прес-конференції у Кабінеті міністрів, передає «Закон і Бізнес».

«Ми розробили якісний проект документу, який сьогодні буде оприлюднений на сайті секретаріату Кабміну і Міністерства юстиції. Звертаємося до членів НАЗК, щоб вони вже в четвер на своєму засіданні прийняли даний порядок. Як Міністр юстиції підтверджую, що ми зареєструємо цей порядок невідкладно як тільки він надійде до Мін’юсту і відповідатиме тексту, який розроблений робочою групою», — пообіцяв Павло Петренко.

За його словами, було чітко визначено, що перевірки починаються рішенням НАЗК, який визначає відповідних уповноважених осіб для проведення перевірки. Уповноважені особи зобов’язані зібрати достатній обсяг доказів, які свідчать про відповідність чи невідповідність декларації дійсності, що є підставою для притягнення особи до відповідальності.

«Ми чітко визначили алгоритм дії НАЗК у разі встановлення фактів незаконного збагачення. Цей алгоритм зводиться до того, що всі матеріали невідкладно мають передаватися до НАБУ для прийняття рішення щодо порушення кримінального провадження. Ми передбачили в даному проекті чітку інструкцію щодо притягнення до відповідальності декларантів, які заповнили декларацію з порушеннями або сказали неправдиву інформацію», — зазначив він.

Також П. Петренко додав, що запропонований варіант порядку містить чіткі положення щодо проведення перевірки. Зокрема, строк проведення перевірок має становити 60 днів. У окремих випадках, коли потрібно провести збір додаткових доказів, він може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів. Тобто, максимальний термін проведення перевірки становитиме 90 днів.

Закон і Бізнес