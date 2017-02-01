11.02.2017 12:05



За допомогою мініатюрного пристрою ті, хто погодився на операцію, можуть відкривати двері офісу й користуватися оргтехнікою. Але небезпека полягає в тому, що система дозволяє повністю відстежити переміщення людини.

Бельгійська компанія Newfusion, що займається цифровим маркетингом, запропонувала своїм співробітникам добровільно поміняти звичні офісні магнітні карти на мініатюрні електронні чіпи, імплантовані під шкіру, повідомляє видання Le Parisien.

Такий чіп, що містить персональні дані, дозволяє володарям відчиняти двері, а також користуватися оргтехнікою, насамперед комп'ютерами. Розмір мікропроцесора, що імплантується, не більший за рисове зернятко, його вартість — близько €100.

Цю практику, стверджує газета, в Бельгії використано вперше. Поки що на операцію погодилися 8 співробітників. Чи оплачує її компанія, не повідомляється.

У Newfusion відзначили, що про імплантування чіпів попросив один зі співробітників, який постійно забував свою карту. У свою чергу правозахисники, коментуючи ситуацію, називають таку практику дуже небезпечною, оскільки вона дозволяє повністю відстежити переміщення людини.