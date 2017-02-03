Домовлятися в Інтернеті про спільні поїздки, щоб заощадити — цілком законно

11.02.2017 14:57



Іспанський суд визнав діяльність сервісу, що допомагає знайти попутників у мережі, законною. Місцева конфедерація автобусного транспорту подала позов проти BlaBlaCar, але програла спір.

Арбітражний суд Мадрида №2 виніс вердикт з приводу позову Іспанської конфедерації автобусного транспорту (Confebus) до он-лайн-сервісу BlaBlaCar, в якому установа вимагала визнати діяльність відповідача незаконною на всій території країни.

Попри те що останнім часом тиск на французьку компанію, що допомагає знайти попутників у Інтернеті за невеликі комісійні, посилився, суд визнав, що вона не порушує ніяких норм чинного законодавства. Таким чином, з BlaBlaCar зняті всі звинувачення з боку Confebus, керівники якої називали своїх опонентів «піратами» і ставили їм за вину «недобросовісну конкуренцію».

Для більш ніж 3-х млн іспанських користувачів цього сервісу, який не підпадає під дію закону про наземний транспорт, це стало гарною новиною. Хоча до цього вже встигли постраждати два водії. Кожному з них присудили штраф у розмірі €4000 за здійснення приватних перевезень за відсутності відповідної ліцензії.

Тепер розрахунок вартості поїздки, яка залежить від відстані та кількості пасажирів, визнаний адекватним і таким,що відповідає дійсності, а дії водіїв – такими, що не мають на меті збагачення. Що стосується статусу BlaBlaCar, то відтепер він визначається як «он-лайн-платформа, що надає послуги з інформування та електронної торгівлі».