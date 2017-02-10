Названо найбільш відвідувані міста світу. Найбільшу перевагу туристи віддавали Гонконгу. Але в списку є і Лондон, і Париж, і Нью-Йорк.
Найчастіше іноземні туристи відвідують Гонконг. Такої думки дійшли фахівці дослідницької організації Euromonitor, які вивчили міжнародні прибуття за 2014—2015 роки.
Всього у 2015-му до Гонконга приїхали майже 27 млн мандрівників з-за кордону. Успіх міста експерти компанії пов’язують з його популярністю в китайських туристів і бажанням британців відвідати колишню колонію.
В другому рядку рейтингу розташувався Бангкок (18,7 млн), в третьому — Лондон (18,6 млн). Також до десятки найбільших туристичних центрів світу ввійшли Сінгапур, Париж, Макао, Дубаї, Стамбул, Нью-Йорк і Куала-Лумпур.
Цікаво, що в наступній десятці розмістились, зокрема, Анталія — 12 місце, Рим — 13-те, Сеул — 15-те, Токіо — 17-те, Ганьжоу — 18-те. На 19-й сходинці знаходиться Маямі,
а на 20-й — Паттая.
Жодного українського міста до списку не потрапило.
Рейтинг складено за даними готелів, аеропортів, сервісу Airbnb, офіційних відомств тощо.
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