09.02.2017 08:42



9 лютого ВРП проведе засідання на якому розгляне питання звільнення 34 суддів. Щодо 14 суддів АР Крим та Донецької області питання про звільнення розглядатимуть згідно рішень ВККС, звільнення інших — за загальними обставинами.

Як повідомляє прес-служба ВРП, засідання почнеться о 10:00 за адресою: вул. Студентська, 12-а, м. Київ, передає «Закон і Бізнес».

До порядку денного включено сім питань:

1. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами: - у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Воробйової Ірини Володимирівни - судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;

Гусинського Михайла Олеговича - судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;

Значок Ірини Станіславівни - судді апеляційного суду Миколаївської області;

Кріля Миколи Дмитровича - судді Червоноградського міського суду Львівської області;

Соколова Олександра Олексійовича - судді Городнянського районного суду Чернігівської області;

Сурніної Людмили Олександрівни - судді Марківського районного суду Луганської області;

- у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Бевза Олега Юрійовича - судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області;

Борисенка Володимира Володимировича - судді Мостиського районного суду Львівської області;

Вельмик Анжеліки Євгенівни - судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;

Виниченко Любові Миколаївни - судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Жили Ігоря Едуардовича - судді апеляційного суду Херсонської області;

Слободянюк Світлани Василівни - судді апеляційного суду міста Києва;

Шевченка Віктора Миколайовича - судді апеляційного суду Чернігівської області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

Шевиріна Андрія Олексійовича - судді Татарбунарського районного суду Одеської області;

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

Зеленова Геннадія Миколайовича - судді господарського суду Одеської області;

- у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Капустинського Михайла Михайловича - судді Житомирського апеляційного адміністративного суду;

Ільченко Олени Юхимівни - судді апеляційного суду Сумської області;

Сороки Галини Пилипівни - судді апеляційного суду Донецької області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

Гладишевої Тетяни Яківни - судді Одеського апеляційного господарського суду;

Двірної Юлії Георгіївни - судді апеляційного суду Запорізької області.

2. Розгляд питання про звільнення з посад суддів господарського суду міста Севастополя ПЛІЄВОЇ Наталі Гурамівни, ЮРІНОЇ Олени Миколаївни, ХАРЧЕНКА Ігоря Арсентійовича, Севастопольського апеляційного господарського суду КОВАЛЯ Володимира Миколайовича, СОТУЛИ Вікторії Володимирівни, окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим ОЛЬШАНСЬКОЇ Тетяни Семенівни, ЦИГАНОВОЇ Галини Юріївни, Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим РОДЬКІНОЇ Любові Анатоліївни, Гагарінського районного суду міста Севастополя ПОПОВОЇ Наталі Ігорівни, Свердловського міського суду Луганської області ЛОГВІНОЇ Лариси Сергіївни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20 вересня 2016 року № 1698/дп-16.

3. Розгляд питання про звільнення з посади судді господарського суду Донецької області МИРОШНИЧЕНКА Ярослава Станіславовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 листопада 2016 року № 1895/дп-16.

4. Розгляд питання про звільнення з посади судді апеляційного суду Донецької області МОГУТОВОЇ Наталії Григорівни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 грудня 2016 року № 1922/дп-16.

5. Розгляд питання про звільнення з посади судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим МОСКАЛЕНКА Сергія Анатолійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 листопада 2016 року № 1889/дп-16.

6. Розгляд питання про звільнення з посади судді окружного адміністративного суду міста Севастополя ВОДЯХІНА Сергія Анатолійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 25 жовтня 2016 року № 1877/дп-16.

7. Різне.

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