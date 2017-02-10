12.02.2017 10:42
220
Ватикан вирішив припинити з березня 2017 року карбування монет євро із зображенням папи римського Франциска на прохання самого понтифіка.
«Ватикан припиняє виготовлення монет із зображенням папи Римського, його образ буде замінений на герб Ватикану і зірки Європейського Союзу», — мовиться в повідомленні.
The Local пояснило, що понтифік відомий як «папа бідних», який виступає проти негативної влади грошей. Тому він вирішив, що його портрет більше не прикрашатиме монети.
Матеріали за темою
Коментарі
© Закон і Бізнес. Мапа сайта
Створено в Студії Дмитра Бабича
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!