09.02.2017 08:59



Сьогодні, 9 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе засідання, на якому розглядатиме питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання у рамках конкурсу на посади суддів Верховного Суду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання почнеться о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

Список кандидатів до порядку денного:

Агафонов Сергій Анатолійович

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

Бакуліна Світлана Віталіївна

Балац Сергій Валерійович

Бевзенко Володимир Михайлович

Бережний Сергій Дмитрович

Бех Микола Олексійович

Биркович Олександр Іванович

Білик Наталія Володимирівна

Боброва Ірина Олексіївна

Борисюк Роман Миколайович

Бурда Петро Олексійович

Вавренюк Людмила Станіславівна

Васильєв Олександр Павлович

Верланов Сергій Миколайович

Верховець Анатолій Анатолійович

Винар Любомир Вікторович

Вільгушинський Михайло Йосипович

Власов Юрій Леонідович

Воронов Ігор Олександрович

Вус Світлана Михайлівна

Ганзенко Олександр Олександрович

Гарбуз Ольга Анатоліївна

Головчук Світлана Володимирівна

Григор’єва Ірина Вікторівна

Гримич Майя Костянтинівна

Гринюк Володимир Олексійович

Гриців Михайло Іванович

Гришин Геннадій Анатолійович

Губенко Надія Михайлівна

Гудима Дмитро Анатолійович

Гузела Михайло Васильович

Гулько Борис Іванович

Гуменюк Аліна Іванівна

Гуменюк Василь Іванович

Дембовський Сергій Георгійович

Демидюк Ольга Борисівна

Дуковська Таміла Миколаївна

Дядечко Іван Іванович

Дьоміна Ольга Олександрівна

Євтушенко Олена Іванівна

Єлфімов Олександр Васильович

Ємельянчик Сергій Олександрович

Ємець Анатолій Анатолійович

Ємець Леонід Олександрович

Єрьомін Анатолій Васильович

Желтобрюх Ірина Леонтіївна

Жигилій Сергій Павлович

Заболотний Валерій Миколайович

Задорожна Лариса Іванівна

Закропивний Олександр Васильович

Заруба Петро Іванович

Зубар Валентин Васильович

Іваненко Яна Леонідівна

Ігнатенко Вадим Миколайович

Іоннікова Ірина Анатоліївна

Ісаєнко Юлія Анатоліївна

Кадєтова Олена Веніамінівна

Калініченко Наталія Вадимівна

Караченцев Ігор Володимирович

Карпенко Світлана Олексіївна

Карплюк Олег Іванович

Карпушова Олена Віталіївна

Кафідова Олена Василівна

Квасневська Наталя Дмитрівна

Квятковський Анатолій Степанович

Князєв Всеволод Сергійович

Ковальська Віра Володимирівна

Ковальчук Лариса Василівна

Ковтунович Микола Іванович

Ковтюк Єлизавета Іванівна

Козир Тетяна Павлівна

Колос Сергій Степанович

Константий Олександр Володимирович

Король Володимир Володимирович

Коротун Вадим Михайлович

Кравченко Станіслав Іванович

Кравчук Володимир Миколайович

Краснов Єгор Володимирович

Курило Валентина Панасівна

Лисак Ігор Никодимович

Лідовець Руслан Анатолійович

Лісовська Олена Володимирівна

Луспеник Дмитро Дмитрович

Лященко Наталія Павлівна

Мартинюк Наталія Миколаївна

Мачульський Григорій Миколайович

Мельник Сергій Романович

Миркушіна Наталія Станіславівна

Міщенко Іван Сергійович

Могильний Олег Павлович

Мороз Лариса Леонтіївна

Музичко Світлана Григорівна

Нескороджена Лариса Леонідівна

Новік Лалі Мурманівна

Олексієнко Ірина Сергіївна

Ольховський Євген Борисович

Ольшанченко Володимир Іванович

Павлишин Олег Федорович

Павлюх Богдан Ярославович

Панова Ірина Юріївна

Панченко Дмитро Іванович

Пархоменко Павло Іванович

Первомайський Олег Олексійович

Петров Євген Вікторович

Печений Олег Петрович

Пєсков В'ячеслав Геннадійович

Подзігун Галина Володимирівна

Попович Олена Вікторівна

Пригуза Павло Дмитрович

Приходько Ірина Віталіївна

Прокопанич Галина Кризостанівна

Радченко Сергій В'ячеславович

Рецебуринський Юрій Йосипович

Рибакова Валерія Віталіївна

Ринковий Василь Іванович

Романюк Ярослав Михайлович

Русанова Вікторія Борисівна

Рябішин Андрій Олександрович

Савкова Світлана Володимирівна

Савуляк Роман Васильович

Сало Тарас Богданович

Сащенко Ігор Сергійович

Свида Олексій Георгійович

Селіваненко Володимир Павлович

Сердинський Володимир Степанович

Ситнік Олена Миколаївна

Сімоненко Валентина Миколаївна

Стратієнко Людмила Василівна

Стрелець Тетяна Геннадіївна

Стрельбицький Віталій Вікторович

Стрільчук Віктор Андрійович

Студенець Володимир Іванович

Ткачук Олег Степанович

Ульянов Руслан Анатолійович

Хачатрян Вікторія Сергіївна

Хопта Сергій Федорович

Ціленко Валерій Анатолійович

Цірат Геннадій Артурович

Челюбєєв Євгеній Вікторович

Ченцова Світлана Миколаївна

Чернобай Олег Валерійович

Чернобай Олег Іванович

Черпак Юрій Кононович

Швед Едуард Юрійович

Шевердін Максим Михайлович

Шевцова Наталія Володимирівна

Шитченко Наталія Віталіївна

Шицький Іван Богданович

Щепоткіна Валентина Володимирівна

Юхименко Руслана Іванівна

Ющук Олег Сергійович

Яценко Олена Василівна

Яцина Віктор Борисович

Закон і Бізнес