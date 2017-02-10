Куди варто їхати любителям еротичних пригод

12.02.2017 12:11



Британська газета Daily Star склала список із шести популярних і цікавих напрямків для секс-туризму.

До переліку ввійшло відразу два популярні серед туристів іспанські курорти. Це острів Ібіца, куди приїжджають тисячі самотніх відпочивальників у пошуках еротичних пригод, а також Магалуф на острові Мальорка, який особливо популярний серед молодих британських мандрівників, відзначило видання.

Опинився в списку і Кабо-Сан-Лукас — один з найбільш затребуваних морських курортів Мексики на Каліфорнійському півострові в Тихому океані.

Крім того, до рейтингу потрапило американське м.Маямі (штат Флорида), улюблене місце відпочинку студентів під час весняних канікул, а також поселення Негрил на заході Ямайки, де розташований нудистський курорт Hedonism II.

Тим, хто цікавиться еротичним туризмом, журналісти також рекомендують морський секс-круїз Desire Cruise. Друге плавання стартує наприкінці квітня 2018 року й триватиме 8 днів.

Круїз розпочнеться з іспанської Барселони й закінчиться в італійському порту Чивітавекк’я. Програма передбачає заходи до портів у південній Франції, а також Прованса. Крім того, подорожуючі відвідають Монте-Карло и порти Портофіно, Флоренції та Пізи (Італія).

Нагадаємо, перша така подорож, організована компанією Original Group, викликала небувалий ажіотаж. Найдешевший квиток на лайнер коштував $2710, а найдорожчий — $11130.