Куди варто їхати любителям еротичних пригод
Британська газета Daily Star склала список із шести популярних і цікавих напрямків для секс-туризму.
До переліку ввійшло відразу два популярні серед туристів іспанські курорти. Це острів Ібіца, куди приїжджають тисячі самотніх відпочивальників у пошуках еротичних пригод, а також Магалуф на острові Мальорка, який особливо популярний серед молодих британських мандрівників, відзначило видання.
Опинився в списку і Кабо-Сан-Лукас — один з найбільш затребуваних морських курортів Мексики на Каліфорнійському півострові в Тихому океані.
Крім того, до рейтингу потрапило американське м.Маямі (штат Флорида), улюблене місце відпочинку студентів під час весняних канікул, а також поселення Негрил на заході Ямайки, де розташований нудистський курорт Hedonism II.
Тим, хто цікавиться еротичним туризмом, журналісти також рекомендують морський секс-круїз Desire Cruise. Друге плавання стартує наприкінці квітня 2018 року й триватиме 8 днів.
Круїз розпочнеться з іспанської Барселони й закінчиться в італійському порту Чивітавекк’я. Програма передбачає заходи до портів у південній Франції, а також Прованса. Крім того, подорожуючі відвідають Монте-Карло и порти Портофіно, Флоренції та Пізи (Італія).
Нагадаємо, перша така подорож, організована компанією Original Group, викликала небувалий ажіотаж. Найдешевший квиток на лайнер коштував $2710, а найдорожчий — $11130.
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