На засіданнях колегій ВККС, за результатами спеціальної перевірки, до кваліфікаційного оцінювання допущено 114 кандидатів, відмовлено – 4, відкладено розгляд питання стосовно 52 кандидатів і стосовно 1 кандидата питання залишено без розгляду.
Як повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів, такі рішення були прийняті на засіданні Комісії 7 лютого, передає «Закон і Бізнес».
До участі у кваліфікаційному оцінюванні Комісією допущені такі кандидати:
Абрамов Петро Станіславович;
Василаш Василь Михайлович;
Васильєва Ірина Анатоліївна;
Вербова Ірина Михайлівна;
Галин Володимир Петрович;
Гончарова Ірина Анатоліївна;
Загородній Анатолій Федорович;
Загреба Андрій Віталійович;
Здрилюк Оксана Ігорівна;
Іванова Лариса Броніславівна;
Калашнікова Олена Володимирівна;
Калініч Наталія Іванівна;
Крат Василь Іванович;
Крусян Анжеліка Романівна;
Лагнюк Микола Михайлович;
Львов Богдан Юрійович;
Матюхін Володимир Іванович;
Мохончук Сергій Михайлович;
Оприск Лілія Євгенівна;
Панкулич Віктор Іванович;
Рожнов Олег Вікторович;
Рунов Володимир Юрійович;
Русинчук Микола Миколайович;
Савенко Микола Євгенійович;
Сватіков Андрій Вікторович;
Скрипченко Вадим Олександрович;
Слободін Михайло Миколайович;
Степанова Наталія Гарріївна;
Ткач Ігор Васильович;
Ткаченко Ніна Григорівна;
Чебан Вікторія Миколаївна;
Чуфаров Володимир Миколайович;
Шавель Руслан Миронович;
Галій Степан Петрович;
Ярешко Оксана Володимирівна;
Лялик Роман Михайлович;
Грек Борис Миколайович;
Давиденко Едуард Володимирович;
Дідиченко Марина Анатоліївна;
Картере Валерій Іванович;
Кубара Михайло Михайлович;
Олійник Алла Сергіївна;
Олійник Василь Іванович;
Саприкіна Ірина Валентинівна;
Скрицька Надія Анатоліївна;
Смородинський Віктор Семенович;
Сухоруков Андрій Олексійович;
Алейніков Григорій Іванович;
Афанасьєв Вадим Олексійович;
Бершов Геннадій Євгенович;
Борисюк Інна Едуардівна;
Бучик Анна Юріївна;
Вапнярчук В’ячеслав Віталійович;
Васьковський Олег Вікторович;
Владимиренко Світлана Вячеславівна;
Голубицький Станіслав Савелійович;
Грідіна Наталія Вікторівна;
Данко Віктор Йосипович;
Дзюба Юрій Павлович;
Докійчук Костянтин Леонтійович;
Дроботова Тетяна Борисівна;
Дундар Ірина Олександрівна;
Жайворонок Тетяна Євгенівна;
Заїка Микола Миколайович;
Зарицька Галина Василівна;
Зіміна Вероніка Борисівна;
Золотніков Олександр Сергійович;
Ільїн Олег Володимирович;
Катеринчук Лілія Йосипівна;
Католікян Михайло Олександрович;
Книженко Світлана Олександрівна;
Коротенко Євген Васильович;
Костюкевич Олександр Костянтинович;
Кривошея Анатолій Іванович;
Крутій Юрій Петрович;
Кудрявцев Ігор Володимирович;
Кушнір Ігор Віталійович;
Мельничук Наталія Олексіївна;
Моніч Богдан Сильвестрович;
Моргун Галина Леонідівна;
Никифоряк Любомир Петрович;
Олендер Ігор Ярославович;
Пантелієнко Віталій Олегович;
Пасічник Світлана Сергіївна;
Полив’яний Володимир Миколайович;
Святецький Віктор Валентинович;
Сівчук Андрій Євгенович;
Соловйов Андрій Володимирович;
Станковська Галина Адольфівна;
Швецова Лариса Анатоліївна;
Бойко Володимир Петрович;
Букіна Олена Миколаївна;
Варениця Василь Степанович;
Кемінь Михайло Пантелеймонович;
Ковальчук Олександр Васильович;
Ковальчук Сергій Якимович;
Кондратішина Вікторія Вікторівна;
Кониченко Олег Миколайович;
Маринчак Нінель Євгенівна;
Мирошниченко Юрій Михайлович;
Мінченко Раїса Миколаївна;
Озерський Ігор Володимирович;
Омельченко Ірина Іванівна;
Осіян Олексій Миколайович;
Писана Таміла Олександрівна;
Прокопенко Олександр Борисович;
Романішин Володимир Леонідович;
Сердюк Валентин Васильович;
Сиротін Дмитро Вікторович;
Соломаха Людмила Іванівна;
Стеценко Семен Григорович;
Ступак Ольга В'ячеславівна;
Турченко Олексій Валерійович.
Комісія допустила Петрика Ігоря Йосиповича до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі до Верховного Суду, але щодо нього зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання до вступу в законну силу вироку суду або припинення кримінального провадження.
Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання:
Савчуку Сергію Вікторовичу;
Костюку Сергію Вікторовичу;
Назарову Івану Володимировичу;
Руснаку Анатолію Івановичу.
Комісія залишила без розгляду питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання Позняка Олександра Миколайовича.
Відкладено розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання стосовно таких кандидатів:
Бабенка Костянтина Анатолійовича;
Боркова Сергія Прокоповича;
Гулейкова Ігоря Юрійовича;
Демченка Миколи Олександровича;
Дружиніна Костянтина Михайловича;
Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
Ємця Олександра Петровича;
Коліуша Олега Леонідовича;
Мороза Миколи Андрійовича;
Олійника Олександра Володимировича;
Судакова Валерія Валерійовича;
Тополюк Євгенії Володимирівни;
Чагіна Сергія Миколайовича;
Юрченка Олександра Анатолійовича;
Яхно Юлії Леонідівни;
Гаращенка Дмитра Руслановича;
Алєєвої Інни Вячеславівни;
Бондаренка Сергія Івановича;
Брателя Олександра Григоровича;
Булейко Ольги Леонідівни;
Данішевської Валентини Іванівни;
Дзярука Михайла Петровича;
Земляної Галини Володимирівни;
Крещенка Анатолія Миколайовича;
Левицького Олега Володимировича;
Леонтовича Андрія Миколайовича;
Мягкохода Юрія Володимировича;
Наріжного Сергія Юрійовича;
Незнамової Ірини Миколаївни;
Панової Людмили В’ячеславівни;
Полєна Віктора Степановича;
Саранюка Василя Івановича;
Сибіги Олександра Миколайовича;
Снегірьова Віталія Андрійовича;
Станіка Сергія Романовича;
Фролової Олени Григорівни;
Шевченко Тетяни Валентинівни;
Анцупової Тетяни Олександрівни;
Берднік Інни Володимирівни;
Бойка Сергія Сергійовича;
Гришиної Юлії Миколаївни;
Гурби Михайла Васильовича;
Лошакова Дмитра Сергійовича;
Мазура Миколи Вікторовича;
Панасюка Олександра Сергійовича;
Степанюка Анатолія Германовича;
Фостяка Олега Ярославовича;
Зайцева Василя Вікторовича;
Кострицького Віталія Володимировича;
Могила Сергія Костянтиновича;
Федоренка Владислава Леонідовича;
Голяшкіна Олега Володимировича.
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