08.02.2017 17:18



На засіданнях колегій ВККС, за результатами спеціальної перевірки, до кваліфікаційного оцінювання допущено 114 кандидатів, відмовлено – 4, відкладено розгляд питання стосовно 52 кандидатів і стосовно 1 кандидата питання залишено без розгляду.

Як повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів, такі рішення були прийняті на засіданні Комісії 7 лютого, передає «Закон і Бізнес».

До участі у кваліфікаційному оцінюванні Комісією допущені такі кандидати:

Абрамов Петро Станіславович;

Василаш Василь Михайлович;

Васильєва Ірина Анатоліївна;

Вербова Ірина Михайлівна;

Галин Володимир Петрович;

Гончарова Ірина Анатоліївна;

Загородній Анатолій Федорович;

Загреба Андрій Віталійович;

Здрилюк Оксана Ігорівна;

Іванова Лариса Броніславівна;

Калашнікова Олена Володимирівна;

Калініч Наталія Іванівна;

Крат Василь Іванович;

Крусян Анжеліка Романівна;

Лагнюк Микола Михайлович;

Львов Богдан Юрійович;

Матюхін Володимир Іванович;

Мохончук Сергій Михайлович;

Оприск Лілія Євгенівна;

Панкулич Віктор Іванович;

Рожнов Олег Вікторович;

Рунов Володимир Юрійович;

Русинчук Микола Миколайович;

Савенко Микола Євгенійович;

Сватіков Андрій Вікторович;

Скрипченко Вадим Олександрович;

Слободін Михайло Миколайович;

Степанова Наталія Гарріївна;

Ткач Ігор Васильович;

Ткаченко Ніна Григорівна;

Чебан Вікторія Миколаївна;

Чуфаров Володимир Миколайович;

Шавель Руслан Миронович;

Галій Степан Петрович;

Ярешко Оксана Володимирівна;

Лялик Роман Михайлович;

Грек Борис Миколайович;

Давиденко Едуард Володимирович;

Дідиченко Марина Анатоліївна;

Картере Валерій Іванович;

Кубара Михайло Михайлович;

Олійник Алла Сергіївна;

Олійник Василь Іванович;

Саприкіна Ірина Валентинівна;

Скрицька Надія Анатоліївна;

Смородинський Віктор Семенович;

Сухоруков Андрій Олексійович;

Алейніков Григорій Іванович;

Афанасьєв Вадим Олексійович;

Бершов Геннадій Євгенович;

Борисюк Інна Едуардівна;

Бучик Анна Юріївна;

Вапнярчук В’ячеслав Віталійович;

Васьковський Олег Вікторович;

Владимиренко Світлана Вячеславівна;

Голубицький Станіслав Савелійович;

Грідіна Наталія Вікторівна;

Данко Віктор Йосипович;

Дзюба Юрій Павлович;

Докійчук Костянтин Леонтійович;

Дроботова Тетяна Борисівна;

Дундар Ірина Олександрівна;

Жайворонок Тетяна Євгенівна;

Заїка Микола Миколайович;

Зарицька Галина Василівна;

Зіміна Вероніка Борисівна;

Золотніков Олександр Сергійович;

Ільїн Олег Володимирович;

Катеринчук Лілія Йосипівна;

Католікян Михайло Олександрович;

Книженко Світлана Олександрівна;

Коротенко Євген Васильович;

Костюкевич Олександр Костянтинович;

Кривошея Анатолій Іванович;

Крутій Юрій Петрович;

Кудрявцев Ігор Володимирович;

Кушнір Ігор Віталійович;

Мельничук Наталія Олексіївна;

Моніч Богдан Сильвестрович;

Моргун Галина Леонідівна;

Никифоряк Любомир Петрович;

Олендер Ігор Ярославович;

Пантелієнко Віталій Олегович;

Пасічник Світлана Сергіївна;

Полив’яний Володимир Миколайович;

Святецький Віктор Валентинович;

Сівчук Андрій Євгенович;

Соловйов Андрій Володимирович;

Станковська Галина Адольфівна;

Швецова Лариса Анатоліївна;

Бойко Володимир Петрович;

Букіна Олена Миколаївна;

Варениця Василь Степанович;

Кемінь Михайло Пантелеймонович;

Ковальчук Олександр Васильович;

Ковальчук Сергій Якимович;

Кондратішина Вікторія Вікторівна;

Кониченко Олег Миколайович;

Маринчак Нінель Євгенівна;

Мирошниченко Юрій Михайлович;

Мінченко Раїса Миколаївна;

Озерський Ігор Володимирович;

Омельченко Ірина Іванівна;

Осіян Олексій Миколайович;

Писана Таміла Олександрівна;

Прокопенко Олександр Борисович;

Романішин Володимир Леонідович;

Сердюк Валентин Васильович;

Сиротін Дмитро Вікторович;

Соломаха Людмила Іванівна;

Стеценко Семен Григорович;

Ступак Ольга В'ячеславівна;

Турченко Олексій Валерійович.

Комісія допустила Петрика Ігоря Йосиповича до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі до Верховного Суду, але щодо нього зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання до вступу в законну силу вироку суду або припинення кримінального провадження.

Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання:

Савчуку Сергію Вікторовичу;

Костюку Сергію Вікторовичу;

Назарову Івану Володимировичу;

Руснаку Анатолію Івановичу.

Комісія залишила без розгляду питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання Позняка Олександра Миколайовича.

Відкладено розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання стосовно таких кандидатів:

Бабенка Костянтина Анатолійовича;

Боркова Сергія Прокоповича;

Гулейкова Ігоря Юрійовича;

Демченка Миколи Олександровича;

Дружиніна Костянтина Михайловича;

Євстігнєєва Андрія Сергійовича;

Ємця Олександра Петровича;

Коліуша Олега Леонідовича;

Мороза Миколи Андрійовича;

Олійника Олександра Володимировича;

Судакова Валерія Валерійовича;

Тополюк Євгенії Володимирівни;

Чагіна Сергія Миколайовича;

Юрченка Олександра Анатолійовича;

Яхно Юлії Леонідівни;

Гаращенка Дмитра Руслановича;

Алєєвої Інни Вячеславівни;

Бондаренка Сергія Івановича;

Брателя Олександра Григоровича;

Булейко Ольги Леонідівни;

Данішевської Валентини Іванівни;

Дзярука Михайла Петровича;

Земляної Галини Володимирівни;

Крещенка Анатолія Миколайовича;

Левицького Олега Володимировича;

Леонтовича Андрія Миколайовича;

Мягкохода Юрія Володимировича;

Наріжного Сергія Юрійовича;

Незнамової Ірини Миколаївни;

Панової Людмили В’ячеславівни;

Полєна Віктора Степановича;

Саранюка Василя Івановича;

Сибіги Олександра Миколайовича;

Снегірьова Віталія Андрійовича;

Станіка Сергія Романовича;

Фролової Олени Григорівни;

Шевченко Тетяни Валентинівни;

Анцупової Тетяни Олександрівни;

Берднік Інни Володимирівни;

Бойка Сергія Сергійовича;

Гришиної Юлії Миколаївни;

Гурби Михайла Васильовича;

Лошакова Дмитра Сергійовича;

Мазура Миколи Вікторовича;

Панасюка Олександра Сергійовича;

Степанюка Анатолія Германовича;

Фостяка Олега Ярославовича;

Зайцева Василя Вікторовича;

Кострицького Віталія Володимировича;

Могила Сергія Костянтиновича;

Федоренка Владислава Леонідовича;

Голяшкіна Олега Володимировича.

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