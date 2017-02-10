12.02.2017 15:01



Канадців оштрафували через купу гною, яку було видно з космосу. На власників добрива поскаржилися до суду незадоволені сусіди. Як доказ вони пред’явили знімок Google Earth.

Подружжя з Канади оштрафували на $15 тис. за запаси гною, що видніються на картах Google Earth.

Жителі канадської провінції Нью-Брансвік Девід і Джоан Галанти подали до суду на своїх сусідів Лі та Ширлі Мюрреїв, вимагаючи припинити розкидати добрива по всій ділянці.

Як доказ Галанти показали в суді знімок з Google Earth із супутника, на якому можна легко розгледіти запаси гною.

Сусіди намагалися розв’язати конфлікт протягом року, але напруження між ними тільки зростало. За словами Дж.Галант, у відповідь на кілька скарг сім’я Мюрреїв навмисно почала викликати служби з доставки і розвантаження добрив о 4:00. Подружжя Галантів стверджує, що фотографія із супутника стала єдиним вагомим доказом, який зміг переконати суддю.

Мюрреї не згодні з рішенням суду і мають намір подати апеляцію.

Втім, позивачі сподіваються, що рішення суду першої інстанції буде підтримано, і покарання любителів добрив не буде скасовано. Адже супутникове фото чітко зафіксувало факт порушення.