08.02.2017 16:43



Державні та приватні нотаріуси не належать до суб’єктів декларування та декларації не подають. Однак завідуючі державними нотаріальними конторами, які призначаються із числа нотаріусів, до таких суб'єктів належать.

Про це ідеться у роз'ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції, передає «Закон і Бізнес».

«Згідно із Законом України «Про запобігання корупції», особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги, зокрема нотаріуси, не є суб’єктами декларування. Водночас нотаріуси є суб’єктами, на яких поширюються вимоги та обмеження, передбачені статтями 22, 23, 28 Закону (обмеження щодо виконання службових повноважень чи свого становища, обмеження щодо одержання подарунків, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Отже, державні та приватні нотаріуси не належать до суб’єктів декларування та декларації не подають», — говориться у роз'ясненні.

Однак в НАЗК звертають увагу суб’єктів декларування, що відповідно до Закону України «Про нотаріат», державна нотаріальна контора є юридичною особою, яка створюється та реєструється у встановленому законом порядку. Очолює державну нотаріальну контору завідуючий, який призначається із числа осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

«Відповідно, завідуючий нотаріальної контори подає шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як посадова особа юридичної особи публічного права, так як виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки», — зазначили в НАЗК.

Закон і Бізнес