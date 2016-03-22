08.02.2017 18:02



В Національній асоціації адвокатів України підготували практичний посібник «Підготовка адвоката до цивільного процесу». Методичний матеріал оприлюднений для вільного доступу.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в НААУ, посібник підготовлено відомим адвокатом, головою комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ Зейканом Ярославом Павловичем.

Посібник «Підготовка адвоката до цивільного процесу» присвячено особливостям підготовки адвоката до цивільного процесу. Своє завдання автор убачає в тому, щоб представити цивільне судочинство зсередини, тобто надати практичну допомогу у веденні ними цивільних справ у суді.

Завантажити посібник «Підготовка адвоката до цивільного процесу» можна за посиланням.

Закон і Бізнес