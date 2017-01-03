08.02.2017 16:06



Асоціація розвитку суддівського самоврядування України вважає, що зміни до регламенту ВРП, які дозволяють невідкладно розглядати подання про арешт судді, знімають перешкоди на шляху розслідування діянь суддів, що містять ознаки злочину.

Про це ідеться у заяві АРССУ щодо прийняття змін до регламенту Вищої ради правосуддя, передає «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, 7 лютого Вища рада правосуддя ухвалила зміни до Регламенту, які дозволять розглядати подання про надання згоди на утримання судді під вартою або арештом у межах строків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно змін, подання про надання згоди на утримання під вартою чи арештом стосовно судді, який затриманий під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, розглядається невідкладно, тобто протягом 72 годин з часу затримання особи.

Приводимо повний текст заяви АРССУ:

ЗАЯВА

Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

щодо прийняття змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України поділяє прагнення Українського Народу до викорінення корупції в усіх сферах суспільного життя і, зокрема, у судовій владі. Однак ця важлива мета не може досягатися у спосіб, який підриває незалежність судової влади.

Недоторканість судді - конституційна гарантія незалежності суду, а не особистий привілей. Вона має на меті захист суду від втручання та протиправного впливу і у такий спосіб забезпечує неупереджений судовий розгляд.

Механізм реалізації цієї гарантії протягом останніх тижнів викликав жваву публічну дискусію.

7 лютого 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила зміни до Регламенту, які дозволяють невідкладно розглядати подання про надання згоди на утримання судді під вартою або арештом, навіть у вихідні та неробочі дні.

Ці зміни гармонізують механізм застосування запобіжних заходів щодо суддів та знімають перешкоди на шляху розслідування діянь суддів, що містять ознаки злочину.

Асоціація підтримує прийняття змін до Регламенту і вважає, що цим кроком Вища рада правосуддя розвіяла будь-які сумніви щодо бажання та спроможності здійснювати свої повноваження у відповідності до Конституції України та суті судової реформи.

Закон і Бізнес