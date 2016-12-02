10.02.2017 11:29



Павло БЄЛІКОВ

Сьогодення вимагає від судової влади більшої публічності, адже розповісти про свої досягнення, врятуватися від свавілля або пояснити складне можливо лише через широкий розголос. Розглянемо п’ять простих прийомів, які дозволять говорити гучніше.

Зазвичай робота зі ЗМІ в державних установах ведеться за залишковим принципом. Тепер, коли велика частка спілкування громадян з політиками перейшла у Фейсбук, сформувався принцип: якщо ви не працюєте зі ЗМІ, то хтось працює з ними за вас. Та й навряд чи той «хтось» має добрі наміри.

Інформаційний простір став більш гучним — тепер не так просто бути почутим. Але, спираючись на певні правила, можна стати набагато помітнішим у соціальних медіа. Як наслідок, займати більше місця у стрічках новин популярних сайтів.

1. Позбутися формалізму

Спілкуючись із колегами, переходимо на дещо іншу мову. Це необхідно для того, щоб двома словами пояснити складне або акцентувати увагу на певних речах. Для спілкування із широким загалом необхідно подолати цей «мовний бар’єр».

В юридичній мові багато зворотів, які не зрозумілі пересічному читачу, їх необхідно виразити простими реченнями. Наприклад: «Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши матеріали адміністративного позову Петра Іваненка до апарату Верховної Ради, ухвалив рішення відкрити провадження та призначив судове засідання на 21 лютого».

Набагато зрозуміліше для більшості буде: «Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 21 лютого засідання за позовом нардепа Петра Іваненка до апарату Верховної Ради… Іваненко у позові вимагає…». Ми позбулися половини слів, водночас речення не втратили змісту, а стали простішими для сприйняття.

2. Піклуватися про читача

Будь-яку складну інформацію слід пояснювати, як своїй бабусі. Не потрібно багато «води», щоб донести одну думку. Також не варто переобтяжувати одне речення великою кількістю інформації. Це змушує читача працювати — він втомлюється. Логічно і структурно викладайте інформацію: головне — на початок, другорядне — в кінець. Усього зайвого доведеться позбутися.

Наприклад, маємо такий текст:«Упродовж січня— грудня 2016 року середньомісячне надходження справ іматеріалів на розгляд до одного судді апеляційного адміністративного суду, за статистичними даними ВАСУ, становить 33 одиниці проти 39 одиниць в аналогічному періоді 2015 року.Найбільший середньомісячний показник надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді в періоді, що аналізується, спостерігався в Житомирському апеляційному адміністративному суді (50), що в 1,5 раза більше, ніж середній показник».

Спробуємо почати з головного: «Житомирський апеляційний адміністративний суд — найбільш завантажений апеляційний суд у 2016 році. Згідно зі статистикою ВАСУ в ньому один суддя за місяць розглядає в півтора рази більше матеріалів, ніж у середньому по Україні…». Так ми зекономили читачу час, а він не загубився в наших словах та зрозумів думку.

3. Наводити приклади

Далеко не кожен читач розуміється на судоустрої або процесі. Пояснити складні моменти пересічному громадянину найпростіше через приклади. Для цього необхідно велике й незнайоме розкласти на менші знайомі процеси.

Наприклад, користувачу необхідно пояснити, як скористатися електронним судом: «Для отримання процесуальних документів у електронному вигляді учасник судового процесу повинен зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://e-court.mail.gov.ua».

Врахувавши попередні поради, можемо спростити: «Судові документи в електронному вигляді надсилаються лише на поштові скриньки, зареєстровані на http://e-court.mail.gov.ua. Зареєструватискриньку на сайті судової влади можна так само, як і звичайний e-mail. Відмінність лише в тому, що при реєстраціїнеобхідно вказати ІПН фізичної особи або ЄДРПОУ юридичної особи».

4. Ілюструвати

Людина мислить зображеннями, а купу цифр і слів їй важко уявити, тому зображення завжди краще від тексту. Якщо у вас багато цифр — намалюйте діаграму, якщо потрібно описати процес — зробіть інфографіку. За статистикою, на новину з фото звертають увагу на 40% читачів більше, ніж просо на текст.

Крім того, зараз багато безкоштовних он-лайн-сервісів для створення інфографіки. Creately, Infogr.am та Piktochart — далеко не повний перелік. Для новин, які важко проілюструвати, зробіть декілька якісних фото вашого суду. Це можуть бути будівля, зали засідань, блокноти із символікою — будь-яка ілюстрація, що вирізняє саме вашу установу.

5. Бути корисними

Кожен день за нашу увагу в Інтернеті змагаються розважальні та політичні видання. Судам у цьому змаганні важко виграти, але читача можна зацікавити актуальною інформацією. Головне — відразу показати її користь.

Багато хто публікує узагальнення судової практики або роз’яснення. Такі документи можуть бути корисними для юристів-практиків. Але якщо пояснювати юридичну практику простою мовою — на неї звернуть увагу родичі, знайомі або колеги юриста, для якого ви її публікуєте. Крім того, всі ці читачі будуть сприймати вас як джерело корисної інформації.

Описуйте події простою мовою та публікуйте цікаві випадки судової практики або узагальнення щодо поширених питань. Це сприятиме сприйняттю вашого суду як установи, в якій працюють професіонали, та зробить його популярнішим серед громадськості.

На прикладі цієї статті

Дію описаних правил можна перевірити на прикладі цієї статті. Тож розберімося, чому ми дочитали до цього місця.

Заголовок описує та пропонує розв’язати проблему, тому навіть обізнаній людині цікаво прочитати хоча б перші два-три речення — це користь.

Текст розбитий на частини, кожна зі своїм підзаголовком. Якщо ми прочитаємо лише заголовок та підзаголовки, то зрозуміємо, про що стаття, не читаючи її, — це і є піклування про ваш час.

У статті також наведені приклади та не вживаються професійні терміни. Навіть сторонній читач зрозуміє, про що вона, та зможе порекомендувати її вам.

Ці поради навряд чи можуть зробити когось популярним у медіа-просторі, однак вони зроблять вашу інформацію доступнішою для громадськості.

Закон і Бізнес