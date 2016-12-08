08.02.2017 14:43



Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до правління ПАТ КБ «Приватбанк» із вимогою про виконання банком рішень суду щодо виплат заборгованостей та надання доступу до рахунків, відкритих в Криму до окупації.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у прес-службі Спілки, юристи УГСПЛ супроводжують в судах численні справи за позовами кримських вкладників про повернення коштів з банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк». В усіх цих справах представники банку всіляко затягують їх розгляд, не з’являються в судові засідання, в той же час не заперечуючи позовні вимоги по суті.

Як зазначається у зверненні, починаючи з весни 2014 року до примусового виконання в органи Державної виконавчої служби України пред’явлено понад шістсот виконавчих документів, боржником за якими є ПАТ КБ «Приватбанк». Переважну більшість цих рішень винесено за позовами про повернення коштів з кримських рахунків. Але жодне з цих рішень не виконано навіть частково, ніяких офіційних коментарів керівництва банку з цього приводу не надавалось та не надається.

В УГСПЛ вважають, що описана ситуація стала можливою внаслідок фактично монопольного становища банку на ринку та відсутності ефективних механізмів банківського контролю. Однак сьогодні, після переходу банку під контроль держави, немає жодних підстав для подальшого невиконання банком рішень суду.

З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес