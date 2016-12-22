08.02.2017 13:24



Національна асоціація адвокатів просить провести службову перевірку дій та притягнути до відповідальності працівників ГПУ, що проводили обшуки у помешканнях адвокатів Андрія Мамалиги та Леоніда Сівакова 7 лютого в Києві.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в НААУ, відповідний лист Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової скеровано до генерального прокурора Юрія Луценка.

У листі дії працівників прокуратури оцінено як чергове порушення прав адвокатів, передбачених законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та процесуальних норм кримінального законодавства, яке надає адвокату спеціальний статус.

«На жаль, попри численні звернення до Вас як до Генерального прокурора, в тому числі і від міжнародних професійних організацій, стосовно неприпустимості порушень професійних прав захисників, практична діяльність працівників прокуратури і надалі супроводжується ігноруванням положень Конституції України про адвокатуру та права людини, положень профільного законодавства. Такі дії мають очевидну мету — тиск на незалежний інститут адвокатури, позбавлення громадян конституційного права на захист, дискредитація професії захисників та маргіналізація їхньої конституційної ролі», — ідеться у листі.

НААУ просить провести службову перевірку дій працівників Генеральної прокуратури, які готували згадане клопотання до Печерського районного суду м. Києва, та тих, що проводили обшуки у помешканнях адвокатів Андрія Мамалиги та Леоніда Сівакова, та притягнути за порушення прав та гарантій адвокатської діяльності у порядку, встановленому законом.

Крім того в Асоціації зазначили, що ближчі дні очікуються ще сім обшуків адвокатів працівниками ГПУ.

Закон і Бізнес