Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Адвокатам простіше пройти перевірку на доброчесність, ніж суддям, — ГРД

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