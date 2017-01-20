08.02.2017 14:12



Більшість адвокатів уперше заповнили публічну декларацію в рамках конкурсу до ВС, тому зробити висновок про відповідність витрат їх доходам неможливо. В той час, як зазначили у Громадські раді доброчесності, із суддями ситуація протилежна.

Про це розповів член ГРД Сергій Верланов під час круглого столу «З адвокатів у судді: місія нездійсненна?», передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Представники Ради зазначили, що пройти наступні етапи добору буде складніше не адвокатам, а суддям.

«Але щодо них (суддів — ред.) є дуже багато інформації. Вона мусується в суспільстві. Дуже активно, з яскравим негативним забарвленням. Щодо адвокатів інформації в десятки разів менше. Більшість з них уперше заповнили публічну декларацію, тому зробити висновок, чи відповідають витрати його доходам, неможливо. Негативної інформації практично немає. І це є плюс», ― розповів член Громадської ради доброчесності Сергій Верланов.

Він повідомив, що аналізував відомості щодо 36 кандидатів на посади до ВС. Серед них ― троє адвокатів, стосовно жодного з них негативних висновків не буде. Відтак, імовірно, етап перевірки на доброчесність адвокатам вдасться пережити без великих утрат. Чого не скажеш про суддів.

Про те, що завадило адвокатам пройти перший, документальний, етап добору до Верховного Суду читайте у наступному номері тижневика «Закон і Бізнес».

Закон і Бізнес