08.02.2017 10:56



Через несприятливі погодні умови у школах Одеси та Миколаєва призупиняється навчання у школах.

Про це повідомляє УНІАН, передає «Закон і Бізнес».

Напередодні в Миколаєві була сильна ожеледиця, крижаний дощ, обледеніння. Навчання призупинили, аби уникнути травматизму на вулицях та дорогах.

Можуть не ходити до школи сьогодні й одеські школярі, а надто ті, хто живе далеко від навчального закладу. Дитячі садки в Одесі працюють, але з огляду на погодні умови там можуть скоротити час перебування дітей.

Учорашній день для Одеси був рекордним за кількістю травм та ДТП. Близько сотні людей звернулися до травмпунктів із забиттями та важкими переломами. На дорогах зафіксували 82 зіткнення автівок.

Нагадаємо, 7 лютого у міжнародному аеропорту «Одеса» через несприятливі метеоумови було скасовано майже всі рейси.

Закон і Бізнес