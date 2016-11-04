08.02.2017 10:18



Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вніс до Кабінету міністрів України кандидатуру Сергія Князєва на посаду голови Національної поліції України.

Про це міністр написав на своїй Фейсбук-сторінці, передає «Закон і Бізнес».

«Сьогодні ввечері вніс прем'єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва — на призначення головою Національної поліції України. Прем'єр-міністр прийме рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашнє засідання Кабінету міністрів України», — написав він.

Як повідомив А. Аваков, генерал поліції Сергій Князєв до сьогоднішнього дня очолював департамент карного розшуку Нацполіції.

«За підсумками всіх етапів, члени комісії рекомендували мені на вибір три кандидатури на голову Національної поліції України. Враховуючи думку членів комісії, я запропонував Кабміну призначити керівником Нацполіції Князєва Сергія Миколайовича», — написав Аваков.

Як повідомляють ЗМІ, Сергій Князєв, кандидат юридичних наук, працював у карному розшуку з 1995 року. Останні три роки Князєв очолював обласні управління поліції в Закарпатській, Рівненській областях, також він працював у Київській і Донецькій областях.

Закон і Бізнес