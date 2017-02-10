12.02.2017 16:25



Міністерство внутрішніх справ країни оголосило про запуск нової міграційної програми «Початкова допомога плюс». Вона припускає додаткові виплати біженцям, які вирішать добровільно повернутися на батьківщину.

Як розповів газеті «Известия» офіційний представник відомства Йоганнес Дімрот, під програму, яка почала діяти з 1 лютого, підпадають мігранти із 45 країн, за винятком держав Західних Балкан. На її фінансування федеральний уряд у поточному році виділив €40 млн.

Основою програми, за інформацією видання, є принцип добровільного повернення. Біженцям, які вирішать відбути на батьківщину до винесення рішення про надання їм притулку в Німеччині, виплатять по €1200. Тим, кому відмовили, видадуть по €800 за умови, що вони відмовляться від апеляції.

Фінансові компенсації призначені для осіб від 12 років і старшим. Виплати грошей здійснюватимуться у два етапи: половину суми мігрант отримає при виїзді з ФРН, а решту — через 6 місяців проживання в себе на батьківщині.

Як наголошується, комплекс нових заходів доповнить «Реінтеграційну й еміграційну програму для біженців у Німеччині», відповідно до якої мігрантам оплачується виїзд з країни, надається €200 на дорожні витрати, а також передбачається надання фінансової допомоги на €300—500.

Експерти вважають, що таким чином канцлер ФРН Ангела Меркель прагне набрати політичні очки напередодні виборів. На початку грудня агентство Reuters відзначало, що в німецькому суспільстві зберігається високий рівень тривоги, зумовлений напливом мігрантів, незважаючи на його різке скорочення останнім часом. Якщо у 2015 році до Німеччини в’їхало 890 тис. біженців із країн Близького Сходу, то в 2016-му було зареєстровано 280 тис. чоловік.