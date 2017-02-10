Екс-главу Каталонії обвинуватили в ігноруванні рішення КС

11.02.2017 18:45



Колишній прем’єр-міністр Каталонії Артур Мас і два його колеги стали перед Верховним судом автономії. Підставою кримінального переслідування стало проведення опитування про ставлення населення регіону до незалежності від Іспанії.

Всім трьом ставлять на карб зловживання службовим становищем і нехтування вердиктом Конституційного суду. Обвинуваченим загрожує штраф і заборона займати адміністративні посади будь-якого рівня на строк до 10 років.

Консультативний референдум, понад 80% учасників якого висловилися на користь незалежності, був оголошений незаконним ще до його проведення, оскільки конституція Іспанії не передбачає виходу зі складу країни її окремих регіонів.

А.Мас, котрий обіймав посаду керівника уряду Каталонії з 2010 до 2016 року, напередодні судового засідання звинуватив уряд Іспанії в організації «політичного судилища» й бажанні «криміналізувати прагнення каталонців до незалежності». На його думку, КС не мав права забороняти йому «консультуватися з населенням», адже, «хоча конституція й не допускає поділу країни, опитування на цю тему в ній навіть не згадуються, а тому й не забороняються».

Початок судового розгляду супроводжувався акцією протесту, в якій, за даними поліції Барселони, взяло участь близько 40 тис. чоловік. А нинішній очільник Каталонії Карлес Пучдемон і деякі інші місцеві політики пообіцяли прискорити проведення повноцінного референдуму про незалежність у відповідь на «спроби властей Іспанії за допомогою суду подавити прагнення каталонців до свободи».

Тим часом мадридські газети АВС і El Mundo стверджують із посиланням на власні джерела в уряді, що влада розробила 2 плани для недопущення референдуму. Перший із них передбачає «переконання» каталонських правителів у недоцільності відокремлення. Другий — ґрунтується на ст.155 конституції, яка дозволяє «в разі виникнення загрози державним інтересам запроваджувати в тому чи іншому регіоні пряме правління з центру з одночасним позбавленням його автономних прав».