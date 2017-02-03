11.02.2017 13:43



За 10 останніх місяців свого президентства Тоомас-Гендрик Ільвес витратив понад €94 тис., зокрема на одяг, відвідини концерту або спа-центру. Про це стало відомо після обнародування виписок із кредитних карток канцелярії глави держави.

Найбільші витрати пов’язані з розміщенням у готелях під час робочих візитів. Так, у 2015 р. проживання в готелі Давоса обійшлось у €21 тис., а у 2016-му там же — у більше ніж €24 тис., з яких €19284 становили витрати на номер для президента і його дружини.

Великі суми осіли й у деяких ресторанах по всьому світу, включаючи обід у найвищій у світі будівлі в Дубаї. Рахунки сягали €2000. Прикметно, що як мінімум у США Т.-Г.Ільвес не скупився й на чайові.

Під час державного візиту до Румунії за президентський рахунок у готелі відкорковувалася одна пляшка вина за іншою. За словами екс-керівника протокольного відділу Пірета-Рейнтамма Бенно, окремого свята не було, але, наскільки він пам’ятає, організовувався офіційний обід із місцевим міністром з питань розвитку інформаційних технологій. Дивовижним чином одним із пунктів у рахунку значився і спа-масаж.

Із документів випливає, що у квітні 2012 р. президент, перебуваючи у Варшаві, витратив €1580 у бутиках брендового одягу та €260 — на валізу. Проте з’ясувалося: ситуація була викликана тим, що авіакомпанія втратила багаж Т.-Г.Ільвеса.

Витрати керівника держави зазвичай оплачують дорученці або працівники протокольного відділу. Оскільки мова йде про 3 кредитні картки, обсяги вражають, а ліміти порівняно держустановами — поза конкуренцією. Наприклад, ліміт на картці дорученця доходив до €25 тис.

Як і в усіх інших установ, у канцелярії є офіційно встановлений порядок користування кредитними картками. Але, по суті, він зводиться до 4 пунктів: витрачати необхідно розумно й надавати документи стосовно всіх витрат.

Так, якщо у 2011 р. річний оборот кредитних карток президентської канцелярії становив близько €33 тис., то з 2012 до 2014-го — вже по €60 тис. щорічно, пише Delfi.ee. У 2015 р. витрати збільшилися до €75 тис., а в останній рік президентства сягнули €94 тис.