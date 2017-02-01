Злочинців ув’язнивутимуть за допомогою відеозв’язку

11.02.2017 10:52



Судді зможуть запроторювати кримінальників у тюрми, розглядаючи справи за допомогою відеозв’язку в Skype і Facetime. Такими повноваженнями служителі Феміди наділені відповідно до нових правил, затверджених лордом — головним суддею Англії та Уельсу Джоном Томасом.

Відповідні поправки, внесені до зводу правил у кримінальному процесі, розроблялися впродовж декількох років. Спочатку передбачалося, що Skype і Facetime можуть бути використані для призначення покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, наприклад штрафів або обов’язкових робіт, повідомляє Daily Mail.

Проте тепер згідно з указом британські судді дістануть право приймати в он-лайн-режимі рішення про взяття підсудного під варту, а також постановляти вироки про позбавлення волі. Завдяки системі «живого зв’язку», судді зможуть виносити рішення на попередніх слуханнях, коли обвинувачені, адвокати та прокурори зобов’язані бути присутніми в залі засідань. Зокрема, йдеться про призначення застави за звільнення.

На думку представників судової системи Британії, такі нововведення дозволять заощадити час і гроші, що витрачаються на дорогу до суду й перевезення обвинувачених у спеціально обладнаному транспорті. На думку розробників ініціативи, такі зміни також позбавлять неповнолітніх свідків і потерпілих, котрі одержали психологічні травми, від перебування в залі суду разом зі злочинцями.

Передбачається, що обвинувачений, який братиме участь у відеоконференції, буде присутній в обладнаній кімнаті в поліцейській дільниці або спеціальних фургонах. Дж.Томас розповів, що ці транспортні засоби матимуть звукоізоляцію, а вікна в них будуть завішені. Крім того, у фургонах установлять королівський герб, що нагадуватиме особам про те, що вони перебувають у суді.