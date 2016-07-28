08.02.2017 09:45



Поліцією порушено кримінальне провадження по факту пошкодження вогнепальним пострілом вікна в кабінеті судді Київського окружного адміністративного суду. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили в КОАС.

«6 лютого 2017 року після судового засідання суддею Київського окружного адміністративного суду, у приміщенні суду, у своєму службовому кабінеті, було виявлено пошкодження вогнепальним пострілом шиб вікна та предмет, схожий на кулю. Внаслідок події ніхто не постраждав. Негайно на місце події було викликано оперативно – слідчу групу Печерського УП ГУНП в місті Києві. Поліцією було порушене кримінальне провадження», — говориться у повідомленні.

Як раніше повідомляли ЗМІ, в понеділок, 6 лютого, на бульварі Лесі Українки, 26 біля станції метро «Печерська» пострілом з невстановленої зброї було пошкоджено склопакет в кабінеті судді на десятому поверсі будівлі.

Закон і Бізнес