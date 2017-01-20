08.02.2017 08:49



Сьогодні, 8 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе засідання, на якому розглядатиме питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання у рамках конкурсу на посади суддів Верховного Суду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання почнеться о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

Список кандидатів до порядку денного:

Азевич Володимир Броніславович

Акулова Ніна Володимирівна

Алєйніков Володимир Олександрович

Аліменко Володимир Олександрович

Антонюк Наталія Олегівна

Антонюк Олександр Андрійович

Антоняк Тарас Михайлович

Бабкова Тетяна Вікторівна

Багрова Анжеліка Геннадіївна

Бакалінська Ольга Олегівна

Бандура Іван Степанович

Баранець Олександр Миколайович

Барицька Тетяна Луківна

Батрин Олеся Василівна

Бащенко Сергій Михайлович

Белах Андрій Володимирович

Берднік Інна Станіславівна

Березень Юрій Валентинович

Березовський Андрій Андрійович

Берназюк Ян Олександрович

Биба Юрій Володимирович

Бившева Людмила Іванівна

Білоконь Олена Валеріївна

Білоус Володимир Володимирович

Блащук Тетяна Володимирівна

Богачук Ярослав Олександрович

Бойчук Ігор Васильович

Бондарчук Олег Володимирович

Бонюк Олексій Петрович

Бородовський Станіслав Олександрович

Борщов Ігор Олексійович

Братасюк Віктор Миколайович

Брегей Роман Іванович

Бринцев Олексій Васильович

Британчук Володимир Васильович

Буришин Віталій Васильович

Буханевич Олександр Миколайович

Бучинська Галина Богданівна

Бущенко Аркадій Петрович

Васильченко Віталій Васильович

Венедіктова Ірина Валентинівна

Вінгаль Валентина Миколаївна

Вовк Павло Вячеславович

Волкова Олена Іванівна

Волошин Сергій Олександрович

Волошко Сергій Григорович

Вронська Ганна Олександрівна

Гапонов Андрій В`ячеславович

Гапончук Віктор Васильович

Гарський Олександр Вячеславович

Гетманцев Данило Олександрович

Гетьманенко Алла Іванівна

Гімон Микола Михайлович

Головко Олексій Ігорович

Голосій Ростислав Анатолійович

Гончаров Валентин Вікторович

Городиський Сергій Степанович

Горох Олексій Петрович

Грищенко Денис Сергійович

Гудим Любомир Ярославович

Гуйван Петро Дмитрович

Гумега Оксана Валеріївна

Гумен Володимир Миколайович

Данилова Мальвіна Володимирівна

Демидова Алла Маркіянівна

Демяносов Олександр Власович

Демянчук Юрій Григорович

Джуга Сергій Дийнешович

Дмитриченко Олена Олександрівна

Дрішлюк Володимир Ігорович

Дужич Сергій Порфирійович

Євдокімова Олена Павлівна

Євстафієв Олександр Костянтинович

Єленіна Жанна Миколаївна

Ємельянов Артур Станіславович

Жданова Валентина Сергіївна

Жук Андрій Володимирович

Журавель Валентина Іванівна

Затолочний Віталій Семенович

Земко Алла Михайлівна

Іванський Андрій Йосипович

Івашків Василь Михайлович

Ігнатенко Володимир Васильович

Іщенко Валерій Миколайович

Каблак Петро Іванович

Калужна Оксана Михайлівна

Каралюс Володимир Маріянович

Карпук Алла Костянтинівна

Кириченко Галина Володимирівна

Кисельов Вадим Костянтинович

Киця Світлана Іларіонівна

Кишакевич Лев Юрійович

Кібенко Олена Рувімівна

Кізлова Олена Сергіївна

Клепка Людмила Іванівна

Клюба Василь Васильович

Книш Сергій Володимирович

Кобзій Борис Іванович

Коваленко Володимир Миколайович

Коваленко Наталія Володимирівна

Коваленко Наталя Миколаївна

Ковтуненко Віталій Володимирович

Козловська Людмила Володимирівна

Колодійчук Віктор Миколайович

Коломис Вікторія Вікторівна

Колотило Онуфрій Олександрович

Коновалова Вікторія Анатоліївна

Кононова Ольга Валеріївна

Конюшко Костянтин Володимирович

Копаничук Світлана Григорівна

Корнєєва Інесса Вікторівна

Корнілова Жанна Олександрівна

Корнілова Людмила Іванівна

Коробенко Геннадій Петрович

Кородюк Іван Шагінович

Короткевич Микола Євгенович

Коротких Андрій Юрійович

Корсак Віталій Антонович

Костенко Владислав Геннадійович

Кравець Олександр Олександрович

Кравцова Тетяна Миколаївна

Красвітна Тетяна Петрівна

Кривенда Олег Вікторович

Крижановський Валентин Якович

Кричун Юрій Анатолійович

Кузнєцов Віктор Олексійович

Курило Олександр Миколайович

Куровський Сергій Вікторович

Куценко Олександр Володимирович

Кучеренко Володимир Григорович

Лащук Єфрем Вікторович

Лелюх Людмила Петрівна

Леміш Микола Олексійович

Леон Олександр Іванович

Лесик В'ячеслав Олександрович

Лесько Алла Олексіївна

Леута Володимир Вікторович

Литвиненко Олена Леонідівна

Літвінова Ірина Феофанівна

Лобойко Леонід Миколайович

Лозовой Сергій Вікторович

Любчич Любов Василівна

Мазур Лідія Михайлівна

Макаровець Алла Миколаївна

Маловічко Світлана Володимирівна

Мамонова Олена Євгеніївна

Маринич В'ячеслав Карпович

Мартєв Сергій Юрійович

Мартиновський Олександр Валерійович

Марчук Наталія Олегівна

Марчук Олександр Петрович

Матвіїв Ростислав Ігорович

Матієк Тетяна Василівна

Мацедонська Вікторія Едуардівна

Медведик Лев Орестович

Мельник Андрій Іванович

Мельник Юрій Віталійович

Михайлюк Сергій Іванович

Мойсюк Микола Іванович

Мокрецький Віктор Іванович

Мороз Микола Володимирович

Морозов Сергій Миколайович

Мостова Галина Іванівна

Наставний Вячеслав Володимирович

Нестеренко Сергій Григорович

Никифоров Андрій Сергійович

Нікушин Віктор Петрович

Овдієнко Володимир Володимирович

Овсієнко Андрій Анатолійович

Огороднік Костянтин Михайлович

Олексієнко Микола Миколайович

Орлянська Валентина Іванівна

Остапук Віктор Іванович

Охрімчук Людмила Іванівна

Павлов Сергій Сергійович

Пацурія Ніно Бондовна

Перестюк Наталія Миколаївна

Пільков Костянтин Миколайович

Плюшко Ігор Анатолійович

Погребняк Володимир Яковлевич

Погрібний Сергій Олексійович

Подкопаєв Сергій Васильович

Поклітар Ганна Олександрівна

Поливач Любов Дмитрівна

Поліщук Володимир Юзефович

Попов Віталій Федорович

Попов Григорій Георгійович

Поповська Тетяна Володимирівна

Попревич Віктор Михайлович

Потильчак Олександр Іванович

Пошва Богдан Миколайович

Процик Марія Василівна

Пузиревський Євген Борисович

Решетов Вадим Валентинович

Рибачук Андрій Іванович

Рибченко Анатолій Олексійович

Рогач Лариса Іванівна

Рожнова Вікторія Василівна

Романець Лоліта Анатоліївна

Романюк Людмила Федорівна

Руденко Володимир Борисович

Руденко Олександр Іванович

Сахно Роман Іванович

Свіягіна Ірина Миколаївна

Сгара Елла Валеріївна

Селіванов Максим Володимирович

Сенько Микола Федорович

Сержанюк Анатолій Семенович

Сидорович Руслан Михайлович

Сингаївський Олександр Павлович

Сіліч Іван Іванович

Сільченко Сергій Олександрович

Сінгур Валентина Олександрівна

Сірош Микола Васильович

Слинько Сергій Станіславович

Сліпченко Володимир Іванович

Смокович Михайло Іванович

Сокалюк Всеволод Петрович

Сотніков Сергій Вікторович

Станіславський Валерій Петрович

Стороженко Сергій Олександрович

Стрижевська Анжела Анатоліївна

Суржок Анатолій Васильович

Суховий Валерій Григорович

Тесленко Тетяна Вікторівна

Тищенко Алла Іванівна

Ткаченко Борис Олександрович

Уркевич Віталій Юрійович

Усенко Євгенія Андріївна

Фаловська Ірина Миколаївна

Федотов Ігор В'ячеславович

Федюк Лілія Василівна

Філевський Ростислав Миколайович

Фінагеєв Валерій Олександрович

Ханова Раїса Федорівна

Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович

Чекменьов Геннадій Анатолійович

Червинська Марина Євгенівна

Черняк Юлія Валеріївна

Чумак Сергій Юрійович

Чумак Юрій Якович

Шаповал Владислав Володимирович

Шарапа Василь Миколайович

Шарапова Олена Леонідівна

Шевченко Володимир Альбертович

Шевчук Галина Михайлівна

Шевчук Наталія Григорівна

Шевчук Світлана Ростиславівна

Шибко Людмила Володимирівна

Шипуліна Тетяна Михайлівна

Широян Тетяна Анатоліївна

Шишов Олег Олексійович

Шкіндер Павло Анатолійович

Школяров Віктор Федорович

Штелик Світлана Павлівна

Штульман Ігор Володимирович

Шунько Григорій Олексійович

Щербатюк Валентина Анатоліївна

Юрченко Валентина Петрівна

Юхименко Олександр Васильович

Юхно Кирило Олександрович

Яновська Олександра Григорівна

Ярмак Олена Миколаївна

Яровенко Наталія Олегівна

Яроцький Віталій Леонідович

Закон і Бізнес