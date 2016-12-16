07.02.2017 16:21



У минулому році члени ВРЮ за результатами перевірок визнали неприйнятними для розгляду 1553 заяви щодо поведінки суддів, про що постановлено 1376 ухвал про їх повернення.

Про це ідеться у Звіті про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2016 рік, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначено у документі, Вищою радою юстиції прийнято шість рішень про відкриття дисциплінарних справ стосовно п'яти суддів Вищого адміністративного суду України та трьох суддів Вищого господарського суду України. За наслідками розгляду цих справ Рада прийняла 4 рішення про притягнення чотирьох суддів вищих спеціалізованих судів до дисциплінарної відповідальності.

Також у порядку дисциплінарного провадження Радою прийнято: 440 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ стосовно 943 суддів (24 – судді Верховного Суду України; 507 – судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 271 – судді Вищого адміністративного суду України; 141 – судді Вищого господарського суду України) та 141 рішення про залишення без розгляду матеріалів щодо дисциплінарної відповідальності 187 суддів (37 – судді Верховного Суду України; 76 – судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 48 – судді Вищого адміністративного суду України; 26 – судді Вищого господарського суду України).

Загалом у звітному періоді на засіданнях Вищої ради юстиції розглянуто 519 дисциплінарних проваджень. Крім того, щодо 650 звернень стосовно суддів місцевих та апеляційних судів Радою прийнято 570 рішень про направлення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до повноважень якої належить здійснення відповідних дисциплінарних проваджень.

З повним Звітом про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2016 рік можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес