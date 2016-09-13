07.02.2017 17:09



Рада адвокатів України проведе позачергове розширене засідання 16 лютого 2017 року. До участі запрошено голів Рад адвокатів та КДКА регіонів, голів ВКДКА та ВРКА, голів комітетів НААУ.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в НААУ, засідання відбудеться за адресою: м. Київ, готель «Президент» (зал «Європейський») вул. Госпітальна, 12. Реєстрація учасників з 10:00. Початок засідання об 11:00.

До проекту порядку денного внесено питання про проведення звітно-виборного з’їзду адвокатів України. Також буде обговорено участь членів Ради адвокатів України у якості спостерігачів у зборах адвокатів по обранню делегатів звітно-виборчої конференції адвокатів Київської області та звітно-виборчої конференції адвокатів Київської області.

Закон і Бізнес