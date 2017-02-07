07.02.2017 17:58



Комітет Асоціації правників України з питань телекомунікацій, ІТ та Інтернету розпочинає новий просвітницький проект – ознайомлення з ключовими рішеннями Суду Європейського Союзу.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в АПУ, Комітет взяв на себе ініціативу перекладу відповідей Суду на преюдиційні запити, отримані від національних органів судової влади держав-членів ЄС з приводу тлумачення окремих положень директив щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві.

Збірник міститиме виключно тлумачення тих положень директив, які дослівно відображені в тексті Угоди про асоціацію.

«Незважаючи на те, що рішення Суду Європейського Союзу не є джерелом права в Україні, правові позиції, які викладені в мотиваційних частинах рішень, можуть бути прийнятними і для України», — вважають у ІТ Комітеті АПУ.

Проект стане корисним адвокатам, суддям, що вже найближчим часом будуть розглядати справи з приводу захисту прав інтелектуальної власності в умовах реформованого законодавства, а також широкому колу громадськості, яка цікавиться захистом прав інтелектуальної власності.

Закон і Бізнес