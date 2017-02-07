Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В АПУ готуватимуть переклади рішень Суду Європейського Союзу

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advocat

Як так рішення ЄС не є джерелом права? ст.17 ЗУ "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" прямо вказує на те, що це рішення є джерело права "Суди …

07.02.2017 18:09 Відповісти