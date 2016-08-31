07.02.2017 14:31



Тариф на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися.

Таку позицію Вінницького апеляційного адміністративного суду підтримав Вищий адміністративний суд України, передає «Закон і Бізнес».

До суду звернувся громадянин з позовом до Виконавчого комітету Ладижинської міської ради Вінницької області про скасування рішення, яким встановлено тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення.

Як встановлено судами, Виконавчим комітетом Ладижинської міської ради Вінницької області не дотримано вимог законодавства під час розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги по обслуговуванню будинків і прибудинкових територій, чим порушено права та інтереси позивача.

Зокрема, статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги належить до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить. А вартість надання таких послуг, відповідно до п.2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг згідно з додатком до вказаного Порядку.

Однак у ході розгляду справи з’ясовано , що тарифи були розраховані не окремо за кожним будинком та без застосування спеціальних формул, передбачених Порядком.

Більш детально зі змістом рішення можна ознайомитись в ЄДРСР.

Закон і Бізнес