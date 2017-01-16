07.02.2017 15:45



За результатами розгляду питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання у рамках конкурсу до Верховного Суду, Вища кваліфікаційна комісія суддів допустила 53 кандидатів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за результатами спеціальної перевірки 63 кандидатів Комісія допустила до кваліфікаційного оцінювання 53 кандидати:

Булгакова Ірина Валеріївна;

Бутирський Андрій Анатолійович;

Давній Віталій Пилипович;

Кізюн Людмила Іванівна;

Короткевич Олександр Євгенович;

Крючко Наталія Іванівна;

Мамалуй Олександр Олексійович;

Мацький Євген Миколайович;

Огурецький Василь Петрович;

Сташків Богдан Іванович;

Франтовська Тетяна Іванівна;

Широкопояс Юрій Васильович;

Ситников Олександр Федотович;

Швець Віктор Володимирович;

Бурлака Ірина Василівна;

Волков Олександр Федорович;

Колісниченко Андрій Григорович;

Кравчук Геннадій Анатолійович;

Мілютін Арсен Євгенович;

Онишкевич Тарас Володимирович;

Пророк Віктор Васильович;

Тарасишина Оксана Миколаївна;

Ходаківська Ірина Полікарпівна;

Висоцька Валентина Степанівна;

Білоус Олег Валерійович;

Ганечко Олена Миколаївна;

Домусчі Степан Дмитрович;

Жуков Сергій Вікторович;

Іваненко Юлія Геннадіївна;

Кругова Світлана Самуїлівна;

Маліченко Василь Володимирович;

Маляренко Артем Васильович;

Манюк Петро Теодорович;

Потятинник Юрій Романович;

Присяжнюк Оксана Василівна;

Пуль Олена Анатоліївна;

Синельников Євген Володимирович;

Стефанів Надія Степанівна;

Шабельніков Сергій Кузьмич;

Антоненко Наталія Олександрівна;

Гридасов Юрій Володимирович;

Данилевич Надія Андріївна;

Євграфова Єлизавета Павлівна;

Жигалкін Іван Павлович;

Малєєв Андрій Юрійович;

Матвієвська Ганна Вячеславівна;

Трофімов Віктор Анатолійович;

Чобур Олександр Володимирович;

Яковлєва Світлана Володимирівна;

Білосевич Галина Степанівна;

Бородій Василь Миколайович;

Стародуб Олександр Павлович;

Усик Григорій Іванович.

Комісією відкладено розгляд питання щодо проходження кваліфікаційного оцінювання стосовно таких кандидатів:

Білецької Людмили Миколаївни;

Бондаря Володимира Борисовича;

Бондаря Сергія Володимировича;

Бородійчук Ольги Ігорівни;

Довжанина Михайла Михайловича;

Кузюри Миколи Миколайовича;

Леванчука Андрія Олексійовича;

Пустовіта Олексія Григоровича;

Семенюка Геннадія Васильовича;

Шофаренка Юрія Федоровича.

Закон і Бізнес