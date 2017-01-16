За результатами розгляду питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання у рамках конкурсу до Верховного Суду, Вища кваліфікаційна комісія суддів допустила 53 кандидатів.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за результатами спеціальної перевірки 63 кандидатів Комісія допустила до кваліфікаційного оцінювання 53 кандидати:
Булгакова Ірина Валеріївна;
Бутирський Андрій Анатолійович;
Давній Віталій Пилипович;
Кізюн Людмила Іванівна;
Короткевич Олександр Євгенович;
Крючко Наталія Іванівна;
Мамалуй Олександр Олексійович;
Мацький Євген Миколайович;
Огурецький Василь Петрович;
Сташків Богдан Іванович;
Франтовська Тетяна Іванівна;
Широкопояс Юрій Васильович;
Ситников Олександр Федотович;
Швець Віктор Володимирович;
Бурлака Ірина Василівна;
Волков Олександр Федорович;
Колісниченко Андрій Григорович;
Кравчук Геннадій Анатолійович;
Мілютін Арсен Євгенович;
Онишкевич Тарас Володимирович;
Пророк Віктор Васильович;
Тарасишина Оксана Миколаївна;
Ходаківська Ірина Полікарпівна;
Висоцька Валентина Степанівна;
Білоус Олег Валерійович;
Ганечко Олена Миколаївна;
Домусчі Степан Дмитрович;
Жуков Сергій Вікторович;
Іваненко Юлія Геннадіївна;
Кругова Світлана Самуїлівна;
Маліченко Василь Володимирович;
Маляренко Артем Васильович;
Манюк Петро Теодорович;
Потятинник Юрій Романович;
Присяжнюк Оксана Василівна;
Пуль Олена Анатоліївна;
Синельников Євген Володимирович;
Стефанів Надія Степанівна;
Шабельніков Сергій Кузьмич;
Антоненко Наталія Олександрівна;
Гридасов Юрій Володимирович;
Данилевич Надія Андріївна;
Євграфова Єлизавета Павлівна;
Жигалкін Іван Павлович;
Малєєв Андрій Юрійович;
Матвієвська Ганна Вячеславівна;
Трофімов Віктор Анатолійович;
Чобур Олександр Володимирович;
Яковлєва Світлана Володимирівна;
Білосевич Галина Степанівна;
Бородій Василь Миколайович;
Стародуб Олександр Павлович;
Усик Григорій Іванович.
Комісією відкладено розгляд питання щодо проходження кваліфікаційного оцінювання стосовно таких кандидатів:
Білецької Людмили Миколаївни;
Бондаря Володимира Борисовича;
Бондаря Сергія Володимировича;
Бородійчук Ольги Ігорівни;
Довжанина Михайла Михайловича;
Кузюри Миколи Миколайовича;
Леванчука Андрія Олексійовича;
Пустовіта Олексія Григоровича;
Семенюка Геннадія Васильовича;
Шофаренка Юрія Федоровича.
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