07.02.2017 10:21



Народні депутати запропонували можливий варіант нового антикорупційного суду. Серед запропонованих змін об’єднання в установі повноважень першої та апеляційної інстанції.

Група народних депутатів подала законопроект «Про антикорупційні суди» (№6011). Відповідно до ініціативи систему антикорупційних судів складатимуть Вищий антикорупційний суд та Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Передбачається, що Вищий антикорупційний суд буде судом першої інстанції у справах, підслідних Національному антикорупційному бюро. Крім того, йому нададуть повноваження узагальнювати судову практику. В цій установі планується створити також палату слідчих суддів, які не братимуть участі у розгляді справ по суті, а «здійснюватимуть повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».

Також ініціатива передбачає появу апеляційної палати, яка переглядатиме в ухвали цього ж суду. Судді даної палати не братимуть участі у кримінальному провадженні як суд першої інстанції.

Для перегляду ж вироків та ухвал Вищого антикорупційного суду у Касаційному кримінальному суді ВС автори проекту пропонують створити антикорупційну палату, яка матиме адміністративну автономію в межах ВС.