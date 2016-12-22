07.02.2017 09:51



Рада адвокатів України закликала Верховну Раду відхилити проект змін до Кримінального процесуального кодексу. На думку адвокатів, законопроект напряму суперечить Конституції та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про це ідеться у заяві щодо проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) № 5490, ухваленій РАУ на засіданні 4 лютого, передає «Закон і Бізнес».

«Аналіз законопроекту дає достатні підстави для тверджень про те, що, у разі його прийняття, буде створено умови для ліквідації інституту професійної правничої допомоги на стадії досудового розслідування. Принцип змагальності перетвориться на суто декларативний, оскільки передбачається повне «панування» сторони обвинувачення під час досудового провадження. А сама назва законопроекту, цитуємо: «удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження», не має нічого спільного із репресивним характером основних його положень», — зазначається у заяві РАУ.

На думку РАУ, законопроект напряму суперечить статтям 8, 19, 29, 59, 62, 63, 64, 131-1,131-2 Конституції України, європейським зобов'язанням України у сфері прав людини.

Так, занепокоєння адвокатської спільноти викликали пропозиції перенести відкриття матеріалів кримінального провадження сторонами із стадії досудового розслідування на судову стадію - стадію підготовчого провадження.

«Фактично, у такий спосіб особа позбавляється можливості навіть на останньому етапі досудового розслідування захищати себе особисто чи використовувати практичну та ефективну професійну правничу допомогу захисника, у тому числі й у аспекті поінформованості про остаточну підозру та можливості її спростування, права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого тощо», — ідеться у заяві до парламенту.

РАУ вважає, що це обмежить змагальність сторін та свободу в наданні ними суду своїх доказів, і в результаті — обмежить конституційне право громадянина на захист. При цьому, відповідно до ст. 6 Конвенції про права людини, право на змагальне провадження означає головним чином можливість сторін знайомитися з усіма представленими доказами або зауваженнями і коментувати їх з метою законного впливу на рішення суду.

Суперечить конституційним нормам та європейській практиці і положення законопроекту, яким пропонується збільшити до 18 місяців максимально допустимий строк тримання під вартою для випадків, коли йдеться про особливо складні кримінальні провадження щодо особливо тяжких злочинів, скоєних організованими групами, злочинним організаціями.

«Запропонований законодавцем у законопроекті підхід щодо збільшення граничного строку тримання особи під вартою суперечитиме принципу правової визначеності. Оскільки очевидним є ризик того, що за відсутності визначеного в законі поняття «особливе складне кримінальне провадження» таке виключення перетвориться на загальне правило, для застосування якого достатньо буде формально зазначити під час кваліфікації про те, що злочин вчинено організованою групою чи злочинною організацією», — ідеться у заяві РАУ.

Застереження РАУ викликало і те, що законопроект, за відсутності у КПК ефективних засобів юридичного захисту, відкриває необмежені можливості і для зловживання стороною обвинувачення своїм правом на повторне направлення обвинувального акту до суду без виправлення відповідних недоліків. Передбачається, що суд не матиме права повторно повернути наданий прокурором обвинувальний акт і всі недопрацювання слідчих і прокурорів пропонується перекласти на суди, що в свою чергу безсумнівно вплине негативним чином на якість судового розгляду.

У заяві також вказано на те, що у порушення норм Основного Закону, законопроектом також пропонується продовжити функції досудового розслідування органів прокуратури до листопада 2019 року, всупереч тому, що з Конституції України вилучені відповідні її повноваження.

Рада адвокатів України закликала голову Верховної Ради Андрія Парубія та народних депутатів України відмовитися від повторного включення до розгляду цього проекту закону та відхилити подібні законодавчі ініціативи в разі їхнього повторного внесення.

Закон і Бізнес