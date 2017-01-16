07.02.2017 08:47



7 лютого в Києві відбудеться круглий стіл на тему «З адвокатів в судді: місія нездійснена?», організований Асоціацією адвокатів України.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», захід почнеться о 10:30 за адресою: Київ, вул. Тимофія Шамрила, 23.

Актуальні теми для обговорення:

- Правила відбору: правила поза правилами?

- Чи можливо адвокату стати суддею? Вимоги, яких не виконати?

- Чим підтвердити адвокатський 10-річний судовий стаж?

- Фінансові документи на підтвердження адвокатського стажу: кар’єра залежить від архіву?

- Адвокатська таємниця чи ретельна підготовка документів: дилема адвоката-претендента.

- За що дискримінують науковців?

- Справедливий конкурс чи гра в темну з елементами права?

- Тестування: риторичні питання залишаються?

- Якості, що має виявити тест: яким є фахівець, що може успішно пройти такі тести?

- Психологічне тестування та співбесіда з кандидатом: що шукатимуть в душі адвоката?

- Інформація про кандидата: забагато не буває?

- Що повідомляти про себе: теща не винна.

- Чи можливо відновити права кандидатів, яким відмовлено?

- Яких кандидатів чекає нова система?

- Майстер-клас із формалізму. Кома має значення: відмовити не можна допустити?

- Верховенство права та процедура відбору: чи можливо поєднати?

- Стандарти роботи державних органів при прийнятті документів: поштарі за роботою чи фахівці у справі?

- Рекомендації адвокатів: як подавати документи наступного разу? Якщо надія є.

Детальніше про круглий стіл «З адвокатів в судді: місія нездійснена?» читайте за посиланням.

Закон і Бізнес