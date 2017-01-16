7 лютого в Києві відбудеться круглий стіл на тему «З адвокатів в судді: місія нездійснена?», організований Асоціацією адвокатів України.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», захід почнеться о 10:30 за адресою: Київ, вул. Тимофія Шамрила, 23.
Актуальні теми для обговорення:
- Правила відбору: правила поза правилами?
- Чи можливо адвокату стати суддею? Вимоги, яких не виконати?
- Чим підтвердити адвокатський 10-річний судовий стаж?
- Фінансові документи на підтвердження адвокатського стажу: кар’єра залежить від архіву?
- Адвокатська таємниця чи ретельна підготовка документів: дилема адвоката-претендента.
- За що дискримінують науковців?
- Справедливий конкурс чи гра в темну з елементами права?
- Тестування: риторичні питання залишаються?
- Якості, що має виявити тест: яким є фахівець, що може успішно пройти такі тести?
- Психологічне тестування та співбесіда з кандидатом: що шукатимуть в душі адвоката?
- Інформація про кандидата: забагато не буває?
- Що повідомляти про себе: теща не винна.
- Чи можливо відновити права кандидатів, яким відмовлено?
- Яких кандидатів чекає нова система?
- Майстер-клас із формалізму. Кома має значення: відмовити не можна допустити?
- Верховенство права та процедура відбору: чи можливо поєднати?
- Стандарти роботи державних органів при прийнятті документів: поштарі за роботою чи фахівці у справі?
- Рекомендації адвокатів: як подавати документи наступного разу? Якщо надія є.
Детальніше про круглий стіл «З адвокатів в судді: місія нездійснена?» читайте за посиланням.
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