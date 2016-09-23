06.02.2017 17:58



В Національному університеті «Львівська політехніка» запроваджують дисципліну «Історія світової та вітчизняної адвокатури». Дисципліна розрахована на один навчальний семестр, містить 8 лекцій та семінарських занять.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Національній асоціації адвокатів України, запровадження окремої дисципліни з історії адвокатури у цьому вузі стало можливим завдяки підписаному 4 березня 2015 року меморандуму про співпрацю між НААУ та навчально-науковим Інститутом права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Дисципліна розрахована на один навчальний семестр, містить 8 лекцій та семінарських занять і включає вступ до предмету, питання історії зарубіжної адвокатури — зародження інституту адвокатури, аналіз адвокатури Риму та Візантії, європейської адвокатури періоду Середньовіччя (476 – 1453 рр.), Відродження (1453 – 1640 рр.) та Нового часу (від 1640 р.).

Історія адвокатури України представлена темами: Надання юридичних консультацій та адвокатська допомога у Київській Русі, Великому князівстві Литовському та Першій Речі Посполитій; Організація правової допомоги у Московському царстві та Російській імперії (1480-ті рр. – 1917 р.). Адвокатура Австрійської та Австро-Угорської імперії, її український сегмент; Інститут адвокатури на українських землях у складі Союзу РСР, Другої Речі Посполитої, міжвоєнних Румунії та Чехословаччини; Еволюція інституту адвокатури в незалежній Україні.

Отже, від 6 лютого цього року, студенти магістратури юридичного факультету у Львівській політехніці, розпочинають вивчення нової навчальної дисципліни «Історія світової та вітчизняної адвокатури». Проводитиме заняття — завідувач кафедри історії держави і права, доктор юридичних наук, професор Макарчук Володимир Степанович. Із тематичним планом дисципліни можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес