06.02.2017 14:55
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Верховний Суд України з метою поглиблення знань у сфері захисту прав людини оприлюднив звіт щодо використання договорів Ради Європи в судовій практиці Європейського суду з прав людини.
Про це повідомляє прес-служба ВСУ, передає «Закон і Бізнес».
Документ підготовлено відділом досліджень Ради Європи. Для ознайомлення із перекладом українською мовою перейдіть за посиланням. Оригінал звіту англійською можна переглянути тут.
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