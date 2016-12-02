06.02.2017 14:55



Верховний Суд України з метою поглиблення знань у сфері захисту прав людини оприлюднив звіт щодо використання договорів Ради Європи в судовій практиці Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє прес-служба ВСУ, передає «Закон і Бізнес».

Документ підготовлено відділом досліджень Ради Європи. Для ознайомлення із перекладом українською мовою перейдіть за посиланням. Оригінал звіту англійською можна переглянути тут.

Закон і Бізнес