06.02.2017 17:07



Члени комісії з відбору голови Національної поліції планують подати на розгляд міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова кандидатури Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомив секретар Комісії Євген Захаров, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначили у МВС, кожному кандидату членами комісії ставилися одні й ті ж самі 18 запитань, також були додаткові запитання. Члени комісії оцінювали за п'ятибальною шкалою наявність у кандидатів навичок для виконання наведених завдань: цінності та етика, стратегічне мислення, навички управління, управління змінами, лідерство. Підраховувалася сума балів кандидата від кожного члена комісії і комісії в цілому.

4 лютого комісія обговорила підсумки інтерв’ю та обрала консенсусом трьох кандидатів з десяти, після чого провела серед них рейтингове голосування. За його результатами комісія рекомендувала міністру внутрішніх справ Бушуєва Костянтина Володимировича, Вишневського Андрія Володимировича та Князєва Сергія Миколайовича як кандидатів, що здатні працювати на посаді керівника Національної поліції України.

У той же день Комісія провела зустріч із міністром, на якій відбулася змістовна дискусія щодо індивідуальних якостей кандидатів та критеріїв добору за професійними ознаками. Комісія рекомендувала провести індивідуальні зустрічі з кожним із трьох кандидатів, після чого, відповідно до статті 21 Закону про Національну поліцію міністр подає кандидатуру Прем’єр-міністру для затвердження Урядом.

Закон і Бізнес