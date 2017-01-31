06.02.2017 16:26



Під тиском «майдану» влада Румунії скасувала декрет про амністію, за яким на свободу могли вийти, в тому числі корумповані чиновники і політики.

Масові протести спалахнули через кілька годин після того, як Євросоюз направив уряду Румунії попередження з приводу законодавчої ініціативи. «Боротьба з корупцією повинна рухатися вперед, а не підривати. Ми уважно стежимо за розвитком подій в Румунії», — зазначив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Амністія передбачала скасування покарання для засуджених за звинуваченням у корупції з збитком менше 200 тис. леїв (близько 1,3 млн гривень). Ця сума вдвічі перевищує середній річний дохід жителя країни.

Провину за таку реакцію громадян на декрет прем'єр Сорін Гриндяну поклав на міністерство юстиції. Нібито відомство не змогло належним чином поінформувати суспільство про зміст документа і його актуальність.