06.02.2017 12:13



Національна асоціація адвокатів України ініціює конституційне подання щодо змін до Податкового кодексу, якими було внесено зміни до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В Асоціації вважають, що при їх прийнятті був порушений Регламент ВР.

Про це заявила під час засідання Ради адвокатів України голова НААУ Лідія Ізовітова, передає «Закон і Бізнес».

Зважаючи на те, що закон був прийнятий з порушенням регламенту та обмежує незалежність адвокатської професії, НААУ ініціює конституційне подання для визнання його неконституційним.

«Регламент Верховної Ради, а це конституційний закон, був порушений 100%, і це підстава для визнання його неконституційним в цій частині Конституційним судом», — сказала голова НААУ Л. Ізовітова.

Окрім того, НААУ ініціює законопроект, який відкоригує внесені через Податковий кодекс зміни до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

«Положення, якими держава прямо втручається у розмір адвокатських внесків та оплати за кваліфікаційний іспит і стажування, мають бути змінені з тим, щоб повернути рішення про відповідні ставки до повноважень адвокатського самоврядування», — зазначили в Асоціації.

Голова НААУ публічно закликала депутатів, особливо тих, хто має статус адвоката, підтримати такі ініціативи, направлені на відновлення прав адвокатів на самоврядування.

Закон і Бізнес