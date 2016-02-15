06.02.2017 09:55



Підготовка до іспитів у конкурсі до Верховного Суду не впливає на розгляд справ суддями Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, хоч суддів поменшало, а справ додалося.

У цьому запевнив заступник голови ВСС Станіслав Кравченко під час засідання пленуму, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

На питання секретаря пленуму Дмитра Луспеника щодо того, як відображається підготовка до конкурсу у ВС на відправленні правосуддя, він повідомив, що судова палата в кримінальних справах працює як працювала і раніше.

«Ми готуємось, в першу чергу, розглядаючи справи. Там і правові позиції, там і знання рішень Європейського суду. І теорія, і практика», — пояснив він.

Голова цивільної палати ВСС Марина Червинька під час свого виступу відзначила, що незважаючи на «складну роботу та величезну завантаженість», судді палати встигли ще й захистити кандидатські та докторські дисертації. Зокрема, в минулому році ступінь кандидата юридичних наук здобули судді: Завгородня Ірина, Карпенко Світлана, Ситнік Олена. А науковий ступінь доктора юридичних наук здобули Євграфова Єлизавета та Ткачук Олег.

Крім того, вона також зазначила, що підготовка до іспитів не впливає на розгляд суддями палати справ.

«Жодного разу не було такого, щоб у касаційний день, а це у нас середа, ми не призначали до розгляду справ. В тому числі вони призначені нами і на 15 лютого 2017 року, а 16 кандидати до ВС будуть здавати тестування», — запевнила М.Червинська.

Згідно даних, озвучених на пленумі ВСС, у 2016 році середньомісячне навантаження на суддів палати у кримінальних справах становило 32 справи і матеріали, що майже на 6% менше порівняно з 2015 роком.

Також наголошувалось, що станом на початок 2016 року у ВССУ фактично здійснювали правосуддя 89 суддів. З них 49 суддів в складі алати у цивільних справах та 40 суддів палати у кримінальних справах. Упродовж всього минулого року фактично здійснювали правосуддя 65 суддів, з них 34 судді в складі палати у цивільних справах та 31 суддя палати у кримінальних справах. При цьому чотири судді відряджені до органів суддівського самоврядування.

zib.com.ua