Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Песимістична оптимізація

Президент ВААС Олександр Пасенюк (другий зліва), вітаючи учасників конференції, назвав «дуже позитивним» те, що в залі було багато молодих облич.

Президент ВААС Олександр Пасенюк (другий зліва), вітаючи учасників конференції, назвав «дуже позитивним» те, що в залі було багато молодих облич.

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