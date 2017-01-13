06.02.2017 08:49



Сьогодні, 6 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе засідання, на якому розглядатиме питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання у рамках конкурсу на посади суддів Верховного Суду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання почнеться о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

Список кандидатів до порядку денного:

Антоненко Наталія Олександрівна

Білецька Людмила Миколаївна

Білосевич Галина Степанівна

Білоус Олег Валерійович

Бондар Володимир Борисович

Бондар Сергій Володимирович

Бородій Василь Миколайович

Бородійчук Ольга Ігорівна

Булгакова Ірина Валеріївна

Бурлака Ірина Василівна

Бутирський Андрій Анатолійович

Висоцька Валентина Степанівна

Волков Олександр Федорович

Ганечко Олена Миколаївна

Гридасов Юрій Володимирович

Давній Віталій Пилипович

Данилевич Надія Андріївна

Довжанин Михайло Михайлович

Домусчі Степан Дмитрович

Євграфова Єлизавета Павлівна

Жигалкін Іван Павлович

Жуков Сергій Вікторович

Іваненко Юлія Геннадіївна

Кізюн Людмила Іванівна

Колісниченко Андрій Григорович

Короткевич Олександр Євгенович

Кравчук Геннадій Анатолійович

Кругова Світлана Самуїлівна

Крючко Наталія Іванівна

Кузюра Микола Миколайович

Леванчук Андрій Олексійович

Малєєв Андрій Юрійович

Маліченко Василь Володимирович

Маляренко Артем Васильович

Мамалуй Олександр Олексійович

Манюк Петро Теодорович

Матвієвська Ганна Вячеславівна

Мацький Євген Миколайович

Мілютін Арсен Євгенович

Огурецький Василь Петрович

Онишкевич Тарас Володимирович

Потятинник Юрій Романович

Присяжнюк Оксана Василівна

Пророк Віктор Васильович

Пуль Олена Анатоліївна

Пустовіт Олексій Григорович

Семенюк Геннадій Васильович

Синельников Євген Володимирович

Ситников Олександр Федотович

Стародуб Олександр Павлович

Сташків Богдан Іванович

Стефанів Надія Степанівна

Тарасишина Оксана Миколаївна

Трофімов Віктор Анатолійович

Усик Григорій Іванович

Франтовська Тетяна Іванівна

Ходаківська Ірина Полікарпівна

Чобур Олександр Володимирович

Шабельніков Сергій Кузьмич

Швець Віктор Володимирович

Широкопояс Юрій Васильович

Шофаренко Юрій Федорович

Яковлєва Світлана Володимирівна

Закон і Бізнес