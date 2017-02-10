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Інколи мрії про власне житло вщент розбиваються об реалії умов іпотечних виплат.

Інколи мрії про власне житло вщент розбиваються об реалії умов іпотечних виплат.

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