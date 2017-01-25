03.02.2017 17:52



Депутати Європарламенту в четвер, 2 лютого, проголосували за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони.

Як повідомляють інформагентства, більшість парламентаріїв підтримали це рішення. Однак депутати від Британії та Голландії порахували його передчасним.

У разі виявлення будь-яких порушень ЄС задіює механізм щодо призупинення безвізового режиму, пише ВВС.

Тепер скасування віз для громадян Грузії належить схвалити Раді ЄС. Рішення набуде чинності після його публікації в офіційному журналі Євросоюзу.

Також було схвалено введення безвізового режиму для Косово.