03.02.2017 17:52
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Депутати Європарламенту в четвер, 2 лютого, проголосували за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони.
Як повідомляють інформагентства, більшість парламентаріїв підтримали це рішення. Однак депутати від Британії та Голландії порахували його передчасним.
У разі виявлення будь-яких порушень ЄС задіює механізм щодо призупинення безвізового режиму, пише ВВС.
Тепер скасування віз для громадян Грузії належить схвалити Раді ЄС. Рішення набуде чинності після його публікації в офіційному журналі Євросоюзу.
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