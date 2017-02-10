Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ «Знетронювачі» канонів

У ВСУ не взяли до уваги аргументи суддів ВАС щодо необхідності виплати працівникам апарату винагороди в розмірі, визначеному законом.

У ВСУ не взяли до уваги аргументи суддів ВАС щодо необхідності виплати працівникам апарату винагороди в розмірі, визначеному законом.

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